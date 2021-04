«Le but de ce faux rapport n’est en aucun cas lié aux droits de l’homme, mais à une tentative continue de HRW de saper le droit de l’État d’Israël à exister en tant qu’État-nation du peuple juif,» Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Michael Biton, a déclaré.

Le ministre israélien des Affaires étrangères a marqué les affirmations dans le document de 213 pages «Absurde et faux» et a accusé le groupe de défense des droits de «Un agenda anti-israélien de longue date.»

La réaction de colère est venue en réponse à un rapport intitulé «Un seuil franchi: les autorités israéliennes et les crimes d’apartheid et de persécution», que HRW a publié mardi. Il a accusé Israël de privilégier systématiquement les juifs israéliens et de violer les droits des Palestiniens vivant à la fois en Israël proprement dit et dans les territoires qu’Israël occupait pendant la guerre de 1967 avec les États arabes.

Les responsables israéliens commettent les crimes d’apartheid et de persécution. Le monde doit agir au nom des millions de Palestiniens victimes de discrimination institutionnelle. https://t.co/b7uzsDfiVD# Courage2FightApartheidpic.twitter.com/CrWtRUt51e – Human Rights Watch (@hrw) 27 avril 2021

«Lois, politiques et déclarations de hauts responsables israéliens» indiquer clairement qu’Israël veut maintenir «Contrôle juif israélien sur la démographie, le pouvoir politique et la terre» et, dans la poursuite de cet objectif, les Israéliens «Les autorités ont dépossédé, confiné, séparé de force et soumis des Palestiniens en raison de leur identité», dit le rapport. Dans certaines régions, «Ces privations sont si graves qu’elles constituent les crimes contre l’humanité de l’apartheid et de la persécution.»

HRW a souligné qu’il n’utilisait pas les termes de manière rhétorique, mais dans un sens juridique, guidé par « aparté » et « persécution » sont décrites dans le droit international. Le rapport doit être renvoyé à la Cour pénale internationale (CPI), qui a pour mandat de poursuivre les crimes contre l’humanité. En mars, le bureau du procureur de la CPI a déclaré qu’il avait ouvert une enquête sur la situation en Palestine.

Israël rejette les accusations de discrimination contre ses citoyens palestiniens et ne reconnaît pas la responsabilité des Palestiniens non citoyens, invoquant l’existence de l’Autorité palestinienne. Il considère également la bande de Gaza comme une entité hostile contrôlée par les forces terroristes. Les responsables israéliens accusent régulièrement ceux qui remettent en question son traitement des Palestiniens d’avoir des préjugés anti-israéliens et d’être antisémites.

Les critiques citent le contrôle écrasant qu’Israël exerce sur la plupart des aspects de la vie dans les territoires occupés. En Cisjordanie, qui relève techniquement du règne de l’Autorité palestinienne, l’armée israélienne contrôle plus de la moitié du territoire. Les Juifs israéliens vivant dans des colonies de Cisjordanie non reconnues internationalement le font en vertu des lois civiles et bénéficient de tous les privilèges de citoyenneté.

La bande de Gaza est soumise à un blocus israélo-égyptien strict, des questions telles que les voyages, le commerce et la pêche dépendent de la bonne volonté israélienne. Jérusalem-Est a été de facto annexée unilatéralement par Israël en 1967 et est considérée en vertu de la Loi fondamentale israélienne comme faisant partie de sa capitale indivisible.

Les politiques israéliennes à l’égard des Palestiniens ont récemment été de plus en plus qualifiées d’apartheid. En janvier, l’éminent groupe de défense des droits israélien B’Tselem, décrivant que tout le territoire est effectivement sous le contrôle de l’État juif, a déclaré un «Régime de suprématie juive» a été établi «Du Jourdain à la mer Méditerranée.»

