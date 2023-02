Human Rights Watch : Les États-Unis et la Grande-Bretagne doivent des réparations aux indigènes de Diego Garcia

Commentez cette histoire Commentaire

Plus de 50 ans après que le gouvernement britannique a secrètement prévu, avec les États-Unis, de forcer une déportation massive des peuples indigènes de l’archipel des Chagos, Human Rights Watch a publié mercredi un rapport cinglant exigeant que les deux gouvernements versent des réparations aux personnes chassées de leurs terres. leur patrie et leur permettre un « retour permanent sans entraves ».

Dans le rapport, Human Rights Watch a également exigé que le roi Charles III présente des excuses complètes au peuple chagossien pour « les crimes et autres abus commis à son encontre par le Royaume-Uni, comme l’ont demandé les Chagossiens, et a réitéré que le gouvernement britannique garantira des réparations complètes pour les préjudices qu’ils ont subis et que de tels abus ne se reproduiront jamais.

Au moment de l’exode forcé, l’archipel des Chagos – un ensemble d’îles et d’atolls de l’océan Indien – était considéré comme une colonie britannique. Dans les années 1960, selon le rapport, le gouvernement britannique a accepté d’autoriser les États-Unis à construire une base militaire sur Diego Garcia, qui était alors la plus grande île habitée de l’archipel.

Dans le cadre d’un plan clandestin, les habitants de Diego Garcia ont été expulsés de force. Le gouvernement britannique a ensuite divisé l’archipel des Chagos, le séparant de l’île Maurice pour former une nouvelle colonie britannique, qui s’appellerait le Territoire britannique de l’océan Indien. À l’époque, selon Human Rights Watch, la Grande-Bretagne a faussement affirmé qu’il n’y avait personne vivant en permanence aux Chagos.

Les Chagossiens sont des descendants d’Africains réduits en esclavage amenés de force du continent et de Madagascar vers les îles Chagos, où ils ont été forcés de travailler dans des plantations de noix de coco supervisées par des esclavagistes britanniques et français. Au cours des centaines d’années suivantes, les Chagossiens deviendront un peuple distinct, créant leur propre langue, culture et musique créoles chagossiennes. Les habitants de Chagos se sont battus au fil des ans pour la justice et le droit de retourner dans leur patrie.

De 1965 à 1973, les gouvernements britannique et américain ont forcé le déplacement de toute la population des Chagos habités – y compris à Diego Garcia, Peros Banhos et Salomon, selon le rapport. Les personnes ont été emmenées à Maurice ou aux Seychelles, où elles ont fini par vivre dans une pauvreté abjecte, sans nourriture, logement et emploi adéquats.

“Les gouvernements britannique et américain les ont traités comme un peuple sans droits, qu’ils pouvaient chasser définitivement de leur patrie sans consultation ni compensation pour faire place à une base militaire”, selon le rapport.

“Les États-Unis, avec le Royaume-Uni, ont incité, planifié et ont été conjointement responsables du déplacement forcé du peuple chagossien, un crime contre l’humanité”, a déclaré Clive Baldwin, auteur principal du rapport. “L’administration américaine pourrait commencer à redresser ces torts aujourd’hui en annonçant publiquement qu’elle soutient le droit de tous les Chagossiens à retourner dans toutes les îles.”

La base américaine de Diego Garcia continue d’employer des personnes du monde entier, selon le rapport, mais les Chagossiens disent qu’ils ne croient pas pouvoir y travailler en raison de l’interdiction faite aux familles de les rejoindre.

Baldwin a déclaré que les réparations signifieraient un droit au retour et “une compensation financière complète pour tous les préjudices qui leur ont été infligés”. Les États-Unis, a-t-il dit, “devraient avouer leur rôle au cours des 60 dernières années dans le déplacement forcé des Chagossiens de leur patrie et dans la prévention de leur retour, en publiant tous les documents pertinents”.

Mercredi après-midi, un porte-parole du Département d’État a déclaré que le Département d’État était au courant du rapport de Human Rights Watch concernant le traitement des Chagossiens dans les années 1960 et 1970.

“Les États-Unis restent déterminés à respecter et à promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales des individus dans le monde et reconnaissent les défis auxquels sont confrontées les communautés chagossiennes”, a déclaré le porte-parole. “La manière dont les Chagossiens ont été éliminés est regrettable.”

Le porte-parole a ajouté : « Et nous saluons le plaidoyer de Human Rights Watch pour promouvoir le respect des droits humains dans le monde.

En janvier, Erin M. Barclay, secrétaire d’État adjointe par intérim pour la démocratie, les droits de l’homme et le travail, a répondu à Human Rights Watch dans une lettre mais n’a pas abordé la demande de réparations et le droit pour les Chagossiens de retourner dans leur patrie.

“Les États-Unis reconnaissent les défis auxquels sont confrontées les communautés chagossiennes”, a déclaré Barclay dans la lettre du 19 janvier. “Nous apprécions les efforts du Royaume-Uni pour améliorer les moyens de subsistance des Chagossiens où qu’ils vivent, y compris son engagement envers environ 40 millions de personnes. [pound] paquet de soutien.

La lettre de trois paragraphes, qui n’expliquait pas la déportation massive des Chagossiens, indiquait qu ‘«au fil des ans, le Royaume-Uni a fourni un soutien éducatif et communautaire, parrainé des voyages patrimoniaux des Chagossiens dans les îles et révisé les lois sur la nationalité tout en aidant les Chagossiens à obtenir la citoyenneté britannique et possibilités de construire un avenir au Royaume-Uni s’ils le souhaitent.

Le gouvernement américain, ont déclaré des responsables des droits de l’homme, a ignoré dans sa réponse les crimes documentés par Human Rights Watch contre les Chagossiens. Au lieu de cela, ont-ils dit, le Département d’État a fait l’éloge du gouvernement britannique.

Tanya Greene, responsable du programme américain de Human Rights Watch, a déclaré que Washington devrait reconnaître son rôle dans l’expulsion forcée du peuple chagossien.

«L’administration Biden a l’opportunité de faire enfin un pas dans la bonne direction et de reconnaître le fait que l’ascendance africaine des Chagossiens fait partie des raisons pour lesquelles les États-Unis les ont traités comme s’ils pouvaient être des exilés à des milliers de kilomètres de chez eux, et gardés là indéfiniment », a déclaré Greene. “Gardez à l’esprit que ce retrait s’est produit récemment, dans les années 1960 – et non dans les années 1760. Les États-Unis ont bénéficié et continuent de bénéficier du déplacement forcé des habitants des Chagos pour construire une base militaire américaine sur leurs terres.

Greene a déclaré que le peuple Chagos devrait être consulté sur le préjudice générationnel. “Ces peuples autochtones ont le droit à l’autodétermination”, a déclaré Greene. «Ils sont la restitution due, le droit au retour, l’indemnisation de leurs pertes et une garantie de non-répétition. Si des yachts de luxe du monde entier peuvent accoster à Chagos, les habitants de Chagos peuvent revendiquer leur patrie.

Dans une lettre adressée à Human Rights Watch, Zac Goldsmith, ministre d’État britannique chargé des territoires d’outre-mer, du Commonwealth et de l’énergie, a écrit : « Les Chagossiens restants ont été expulsés du BIOT », le Territoire britannique de l’océan Indien, « à la fin des années 1960 et 1970 et les Le Royaume-Uni a clairement exprimé son profond regret quant à la manière dont cela s’est produit.

En 1973, a déclaré Goldsmith, la Grande-Bretagne a payé au gouvernement mauricien 650 000 livres “pour couvrir le coût de la réinstallation des personnes déplacées des îles”. Cet argent a ensuite été distribué aux familles chagossiennes vivant à Maurice. La Grande-Bretagne a payé 4 millions de livres supplémentaires pour régler « les réclamations découlant du processus de réinstallation ».

Goldsmith a déclaré qu’au fil des ans, le gouvernement britannique a mené des études de faisabilité, décidant finalement « contre la réinstallation pour des raisons de faisabilité, d’intérêts de défense et de sécurité et du coût pour le contribuable britannique. Il ne reste aucun droit de séjour dans le BIOT.

Human Rights Watch soutient que les gouvernements américain et britannique ont payé « des sommes considérables, y compris des sommes en nature », pour construire la base américaine sur Diego Garcia.

“Le Royaume-Uni a financièrement indemnisé le gouvernement mauricien pour la perte du territoire des Chagos”, selon le rapport. “Les propriétaires de la société de plantations de noix de coco ont été rachetés et indemnisés par le Royaume-Uni. En échange de la base, les États-Unis ont accordé au Royaume-Uni une remise substantielle sur les armes nucléaires qu’il a vendues au Royaume-Uni. Mais les Chagossiens, qui avaient subi le crime international de déplacement forcé, initialement reçu aucune indemnité.

Après des poursuites et des manifestations menées par des femmes chagossiennes, la Grande-Bretagne a versé au gouvernement mauricien de petites sommes pour les Chagossiens de Maurice. “Mais le gouvernement britannique a exigé des Chagossiens qui recevaient des paiements qu’ils signent, ou impriment leur empreinte digitale, un document renonçant prétendument à leur droit de retourner aux Chagos”, selon le rapport. “Ceux qui l’ont signé ont dit qu’il était écrit uniquement en anglais, une langue inconnue pour beaucoup d’entre eux, avec des termes juridiques qu’ils ne comprenaient pas et ne leur avaient pas expliqués. Les Chagossiens exilés aux Seychelles n’ont rien reçu.

Rosemond Saminaden, qui avait été contraint de quitter Peros Banhos en 1973, a déclaré dans le rapport que les gens avaient reçu l’ordre de quitter l’île parce qu’elle avait été vendue. On leur a promis des maisons et du travail à Maurice.

“Donc, nous n’avions pas d’autre choix que de monter sur le bateau”, a déclaré le rapport citant Saminaden. « Ces promesses n’étaient cependant que des mensonges. Nous sommes arrivés à Maurice pour constater qu’aucun arrangement de ce genre n’avait été pris pour nous. Le capitaine du bateau… était tellement affligé par nos conditions qu’il a menacé de nous ramener directement à Peros Banhos parce qu’il n’avait jamais été impliqué dans le transport de personnes qui n’avaient nulle part où aller.

Saminaden a déclaré qu’ils avaient dormi sur le bateau dans le port pendant trois jours.

Un propriétaire d’une entreprise de plantation de Chagos lui a donné, ainsi qu’à quelques autres, environ 2 dollars chacun.