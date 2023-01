‘Human-chain’ montre son soutien à la révolution iranienne à la Kelowna Art Gallery

Une «chaîne humaine» a été créée devant la galerie d’art de Kelowna samedi après-midi pour montrer son soutien à la révolution iranienne.

Environ 50 personnes se sont rassemblées, se sont tenues la main et ont scandé alors qu’elles sensibilisaient à la révolution iranienne contre leur gouvernement, ou comme ils l’appellent, « le régime ».

“Je suis tellement heureux de voir qu’il n’y a pas que des Iraniens, nous avons des gens de toutes les nations – Nous avons des Ukrainiens, nous avons des Canadiens”, a déclaré Ray Taheri, professeur à l’UBCO et organisateur de la manifestation. “Il ne s’agit pas d’une seule région, il s’agit d’un régime comme l’Iran [government], il peut menacer la planète entière. C’est de la discrimination raciale, sexuelle, raciale politique.

Le gouvernement iranien croit que quiconque va contre eux, va contre Dieu, a expliqué Taheri. À Zahedan, en Iran, au cours des sept ou huit dernières semaines, le régime massacre un groupe de personnes qui soutiennent la révolution iranienne, a poursuivi Taheri. Malgré cela, le régime n’en assume pas la responsabilité.

« Le régime exécute continuellement des gens. Je ne pense même pas que le mot exécution soit correct, c’est un meurtre politique », a déclaré Taheri. “Cela montre qu’ils sont plus irrationnels et corrompus et le niveau de violation des droits de l’homme.”

Dimanche est un jour critique pour la révolution iranienne dans le monde, a expliqué Taheri. C’est parce que l’Union européenne décidera si le régime peut être qualifié de groupe terroriste ou non. Si cela se produit, le régime et ses dirigeants devront geler et confisquer tous leurs avoirs.

“Cela a eu un impact significatif sur la violation des droits de l’homme et a empêché le régime en Iran de continuer”, a déclaré Taheri.

L’événement de samedi à Kelowna a eu lieu devant la galerie d’art parce que deux artistes canado-iraniens, Reyhan Yazdani et Nasim Pirhadi, ont lancé des expositions d’art dans l’établissement plus tôt dans la journée. Pirhadi est originaire de Kelowna et étudie à UBC Okanagan.

« Leur soutien à cet événement est monumental », a déclaré Taheri. “C’est très triste qu’en Iran depuis plus de 43 ans, les femmes ne puissent pas chanter et danser publiquement dans leur propre pays et dans leur propre langue.”

Les expositions de Yazdani et Pirhadi intitulées “We Are Countless” seront présentées à la Kelowna Art Gallery du 21 janvier au 16 avril.

