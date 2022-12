Human 2 est-il en préparation ? Le producteur Vipul Shah partage des détails passionnants [EXCLUSIVE]

L’année 2022 a été passionnante pour beaucoup. Surtout pour ceux qui se sont essayés à l’espace OTT. Nous avons assisté à de nombreuses séries Web et films axés sur le contenu qui ont fonctionné à merveille et ont captivé l’attention du public. Un de ces thrillers est Humain mettant en vedette Shefali Shah, Kirti Kulhari, Vishal Jethwa et d’autres. Il est réalisé par Vipul Shah et Mozez Singh. L’émission Web a été appréciée de tous les coins et a même reçu une note de 7,9 sur IMDB. Maintenant, les fans sont ravis de connaître la partie 2.

Human 2 est-il en préparation ?

Dans une récente conversation avec BollywoodLife, Vipul Amrutlal Shah a renversé des fèves intéressantes sur le deuxième épisode de Shefali Shah, Kirti Kulhari show. Nous avons demandé si les fans pouvaient s’attendre à une annonce concernant Human 2 très bientôt, à laquelle, a-t-il dit, “Nous écrivons donc Human 2. C’est un peu la responsabilité maintenant de s’assurer qu’il est au moins aussi bon que la première saison. Une fois cela fait, nous l’apporterons à Hotstar, et s’ils l’aiment, bien sûr. Nous aimerions faire Human 2 mais le travail est en cours.

Comment s’est passée l’année 2022 pour Vipul Shah ?

Vipul Shah a également mis en lumière le succès de l’année 2022 pour lui. Elle a décrit à quel point l’année a été assez spéciale pour lui. De Human à sa sortie prochaine Kerala Story – Vipul Shah est resté l’homme derrière certains des grands projets qui ont eu lieu cette année. Lorsqu’on lui a demandé comment il le voyait, le producteur a déclaré: “Je pense que cette année a été assez spéciale pour moi à bien des égards. Le fait que j’ai co-réalisé Human, l’ai produit et que c’est un sujet tellement inhabituel. Le fait que ce soit être aimé par le public et les critiques et maintenant nous recevons tant de récompenses, il s’est classé parmi les trois premiers sur IMDB de l’année. Cela a donc été très satisfaisant.

Il a en outre ajouté: “En dehors de cela, nous avons produit un film intitulé Kerala Story qui sortira au début de l’année prochaine. En attendant, le film Sanak que nous avons réalisé l’année dernière, un remake hollywoodien a été inspiré et, espérons-le, nous pourrons pour le fermer bientôt.” Il a déclaré que si cela se produisait, ce serait énorme pour lui car c’est son deuxième film après Aankhein pour lequel Hollywood a manifesté son intérêt.

Un autre projet passionnant de Vipul Shah est la série Web – Commando. Il a révélé qu’il allait lancer un nouveau garçon avec cette série. Restez à l’écoute pour plus de détails sur le même.