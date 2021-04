Comment réagit un chien lorsque vous lui chuchotez à l’oreille? N’oubliez pas que ces animaux ont une capacité auditive au moins 100 000 fois supérieure à celle des êtres humains. Et pourtant, nous communiquons souvent avec eux d’une voix aiguë. Les scientifiques disent que ce n’est pas ce que vous dites, mais comment vous le dites envoie le message souhaité à ces chiens, qui répondent aux intonations et au volume du discours avant d’apprendre les commandes.

Une vidéo d’un homme chuchotant à son chien endormi et enregistrant sa réaction est devenue virale sur Internet. La vidéo commence par une voix off qui dit murmure le mot préféré de votre chien et enregistre sa réaction. De la musique dramatique joue en arrière-plan pour créer du mystère autour de la cascade. Il montre un chien noir qui dort confortablement dans le bras d’un homme. L’homme lui murmure alors le mot «walkies» alors que la musique de fond atteint un crescendo. Regardez-le ici:

La vidéo montre le chien se réveillant lentement mais immédiatement surpris, sentant peut-être une sorte de danger. Ses yeux s’élargissent et ses oreilles s’allongent. Plus de 2300 personnes ont visionné la vidéo depuis qu’elle a été partagée sur Instagram le 12 avril et plusieurs l’ont aimée et commentée. Certains ont juste été surpris par la réaction du chien. «Il est prêt à courir!» dit l’un d’eux. Un autre a déclaré: «L’audio était destiné à cela.

Faisant référence au chien qui s’est réveillé, un troisième utilisateur a commenté: « Mon homme est revenu à la vie. »

Tout en chuchotant à un chien, gardez à l’esprit que le stress peut considérablement influencer la réponse d’un chien à une situation donnée.

