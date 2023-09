‘Humaare saamne baith ke karo toh…’

Elvish Yadav a critiqué Asim Riaz après lui avoir montré son majeur lors de son concert live.

Elvish Yadav, populaire YouTuber et vainqueur de Bigg Boss OTT 2, a réagi après qu’Asim Riaz se soit indirectement moqué de lui lors de son concert en direct et lui ait montré son majeur. Le YouTuber l’a critiqué et a dit « saamne baith ke baat karo toh hum bataayein bhi ».

Récemment, Asim Riaz a été entendu dire : « Personne ne peut me remplacer, moi et Sidharth Shukla ». Lors de son récent concert, tout en interagissant avec le public, Asim Riaz a déclaré : « Aucun corps putain de roi ne peut prendre mon espace ou celui de Sidharth Shukla. RIP frère. On l’a également entendu s’en prendre aux adeptes d’Elvish et battre des records en venant en direct sur YouTube. Maintenant, Elvish, lors de son live Insta, a critiqué Asim Riaz et lui a dit que si vous avez du courage, asseyez-vous devant moi et parlez.

La réaction de l'elfique Yadav :

Pendant ce temps, une semaine après la finale de Bigg Boss OTT 2, Fukra Insaan alias Abhishek Malhan a publié sa première vidéo sur sa chaîne YouTube. Pour les non-initiés, le populaire YouTuber et influenceur des médias sociaux a été le premier finaliste de l’émission, et Elvish Yadav a remporté le trophée du vainqueur.

Dans le dernier vlog de 10 minutes, Abhishek a remercié ses fans, le gang Panda, de lui avoir apporté un immense soutien tout au long de son parcours. Plus tard, il a accusé les créateurs d’avoir tenté de former un récit négatif autour de lui, de mettre en scène une rivalité entre lui et Elvish et de modifier intelligemment les parties de sa blessure lors de la tâche Ticket To Finale. Au début, Abhishek a parlé de son premier voyage dans la maison et a affirmé que d’autres candidats, des acteurs tels que Pooja Bhatt, Avinash Sachdev et d’autres, avaient tenté de le considérer comme un simple YouTuber.

Abhishek a en outre ajouté qu’après qu’Elvish et Aashika Bhatia soient entrés dans la maison en tant que jokers, il a trouvé quelqu’un qui l’a mis à l’aise. Abhishek a non seulement accusé les créateurs de créer des différences entre lui et l’armée de fans d’Elvish, mais il a également ajouté qu’ils avaient même essayé de présenter Manisha Rani sous un jour négatif. Parlant du récit des créateurs, Abhishek a déclaré: « Main aur Elvish pehle bhi bhai the, abhi bhai hai, aur aage bhi rahege. Yeh jo Bigg Boss ke makers ne koshish kar liya humare hêtre mein rivalry laane ki, aur humare fan pages ko ladwane ke liye koshish ki gayi, je n’apprécie pas du tout. »