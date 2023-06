Huma reçoit l’autorisation 510(k) de classe II pour sa plateforme indépendante de la maladie

Entreprise de technologie de santé numérique basée au Royaume-Uni Huma a reçu l’autorisation FDA 510(k) Classe II pour son logiciel configurable indépendant de la maladie en tant que plate-forme de dispositif médical, qui inclut l’algorithme de score de risque cardiovasculaire de la société.

L’entreprise, qui a reçu Certification UE MDR Classe IIb il y a à peine trois mois, a obtenu l’autorisation de la FDA en partenariat avec Santé Canada par le programme conjoint eStar de la FDA qui vise à faciliter le processus de réglementation recueillie pour les demandeurs de dispositifs médicaux.

La plateforme SaMD de Huma utilise des technologies numériques permettant de collecter les données des patients pour l’autogestion ou d’accéder à distance par les prestataires. La technologie de l’entreprise comprend des applications complémentaires pour la gestion des maladies ou les systèmes de surveillance à distance des patients.

L’autorisation de la FDA permet à la plate-forme de l’entreprise d’héberger des algorithmes d’IA à l’aide d’analyses de données automatisées pour le diagnostic, le dépistage, la prise de décision clinique, les recommandations de dosage et les prédictions.

« Désormais, nos partenaires peuvent lancer un logiciel réglementé de classe II pour de nouvelles maladies et des cas d’utilisation en quelques semaines sur notre plate-forme, plutôt que les années qu’ils ont pu prendre pour développer et réglementer leur propre solution. Nous sommes vraiment ravis de voir à quel point la réglementation SaMD, des algorithmes validés et GenerativeAI peuvent permettre à nos partenaires de soigner plus de patients avec moins », a déclaré Dan Vahdat, PDG et fondateur de Huma, dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

Huma, anciennement Medopad, a été rebaptisé en 2020.

La plateforme de santé numérique a réalisé de nombreuses acquisitions, notamment l’achat de sociétés d’IA et de technologies portables, Biobeats et Tarilian Laser Technologies. L’année dernière, Huma a acheté la société d’engagement des patients basée à Londres iPLATO.

En janvier, Huma a acquis un spécialiste des données d’essais cliniques Alcedis, élargissant les capacités spatiales d’essais cliniques numériques de la société britannique.

L’année dernière, la société a annoncé un partenariat avec AstraZeneca pour lancer des applications compagnons Software as a Medical Device relatives à plusieurs domaines thérapeutiques visant à accélérer l’adoption d’essais cliniques décentralisés.

À l’époque, CNBC a rapporté le géant pharmaceutique a également pris une participation de 33 millions de dollars dans la société britannique de technologie de la santé, tandis que Huma a acquis la plate-forme de gestion des maladies d’AstraZeneca pour les patients souffrant d’asthme et d’insuffisance cardiaque, baptisée AMAZE, que les sociétés travailleraient ensemble pour développer.