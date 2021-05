Huma Qureshi-Zack Snyder va ouvrir un hôpital de 100 lits à Delhi pour les patients COVID | Nouvelles des gens

New Delhi: Alors que notre pays est aux prises avec la deuxième vague de crise mortelle du COVID-19, tout le monde, y compris les célébrités de Bollywood, tente de demander de l’aide.

L’acteur de Bollywood Huma Qureshi et le réalisateur hollywoodien Zack Snyder ont fait un pas en avant et essaient de leur apporter leur aide au milieu de la pandémie COVID-19 qui a gravement affecté l’Inde dans sa deuxième vague en cours.

Le duo a collaboré avec Save the Children India (Bal Raksha Bharat), une organisation mondiale œuvrant pour la protection des droits de l’enfant. Tout est prêt pour le lancement d’un hôpital de 100 lits et d’une usine d’oxygène dans la capitale nationale.

S’adressant au site de micro-blogging Twitter, Huma a écrit: «Je me suis associé à @stc_india pour aider Delhi à lutter contre la pandémie.

Nous travaillons à la construction d’un hôpital temporaire à Delhi, qui comptera 100 lits ainsi qu’une usine d’oxygène. Veuillez nous soutenir. #BreathofLife

http://savethechildren.in/huma-for-delhi .. »

Zack a également pris son compte Twitter et a écrit: «Je me suis associé à Save The Children pour aider Delhi à lutter contre la pandémie. Ils travaillent à la construction d’un hôpital temporaire à Delhi avec 100 lits ainsi qu’une usine d’oxygène. Veuillez soutenir .. #BreathofLife

Sur le plan du travail, Huma sera ensuite vu dans «Army of the Dead» de Zack. Le film devrait sortir le 21 mai sur Netflix.