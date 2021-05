Huma Qureshi et Zack Snyder vont construire un hôpital temporaire à Delhi pour aider à «  combattre la pandémie  »

Alors que la capitale nationale a du mal à faire face à la deuxième vague meurtrière de coronavirus, l’acteur Huma Qureshi et le célèbre réalisateur hollywoodien Zack Snyder se sont associés à une ONG appelée « Save the children India » pour apporter une aide au COVID-19 à Delhi.

Le duo contribuera à la construction d’un «hôpital temporaire» et fournira d’autres installations médicales aux personnes touchées par la maladie dans la capitale nationale.

Huma a fait l’annonce sur son pseudo Instagram. «Je me suis associé à @savethechildren_india pour aider Delhi à lutter contre la pandémie. Ils ont plus que jamais besoin de notre aide. Nous travaillons à la construction d’un hôpital temporaire à Delhi, qui comptera 100 lits ainsi qu’une usine d’oxygène. Le projet vise également à fournir des kits médicaux aux patients pour un traitement à domicile, qui comprendra une consultation avec un médecin et un thérapeute psychosocial pour s’assurer que le patient se rétablit complètement. Prenez l’engagement avec moi, aidez à redonner vie à Delhi », a-t-elle écrit dans son message.

De même, Snyder a utilisé son compte Twitter pour annoncer la nouvelle. Je me suis associé à Save The Children pour aider Delhi à lutter contre la pandémie. Ils travaillent à la construction d’un hôpital temporaire à Delhi avec 100 lits ainsi qu’une usine d’oxygène. Veuillez soutenir », a-t-il écrit.

Je me suis associé à Save The Children pour aider Delhi à lutter contre la pandémie. Ils travaillent à la construction d’un hôpital temporaire à Delhi avec 100 lits ainsi qu’une usine d’oxygène. Soutenez nous s’il vous plaît #Souffle de vie @humasqureshi Donateurs internationaux: https://t.co/9ZbOQuzwQ0 – Zack Snyder (@ZackSnyder) 10 mai 2021

Il est intéressant de noter que diverses autres célébrités internationales comme Katy Perry, Reese Witherspoon, Hugh Jackman, Shawn Mendes, Kunar Nayyar, Ellen DeGeneres et Camila Cabello ont également apporté un soutien à l’Inde dans sa lutte contre le COVID-19.

Huma Qureshi sera ensuite vu dans « Army of the Dead » de Snyder, qui marque également les débuts de l’acteur à Hollywood. Le film tourne autour d’une attaque de zombies à Las Vegas et d’un grand braquage qui se déroule au milieu.

Le film avec Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick et Ana de la Reguera devrait sortir sur Netflix le 21 mai.