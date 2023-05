Cela inclut de passer plus de temps avec son fils, Jordan, à New York et d’explorer de nouvelles activités créatives – elle a publié ses mémoires, « Both/And », en novembre 2021.

Aussi exigeante qu’une carrière politique puisse être, Clinton a été la première personne à dire à Abedin que sa vie « ne devrait jamais être juste du travail », a-t-elle déclaré à CNBC Make It au petit-déjeuner de la New York Women’s Foundation plus tôt ce mois-ci, où elle recevait un prix. . « Elle m’a appris l’importance de l’équilibre travail-vie personnelle, c’est quelque chose que j’ai vraiment exploré et apprécié ces dernières années. »

Après quatre ans à la Maison Blanche, d’abord en tant que stagiaire puis assistante, Abedin, aujourd’hui âgée de 46 ans, a ensuite travaillé comme conseillère principale de Clinton pendant son mandat de sénatrice américaine, comme chef de cabinet itinérant pour la campagne présidentielle de 2008 de Clinton et comme chef de cabinet adjoint du département d’État américain entre 2008 et 2014, lorsque Clinton était secrétaire d’État. Elle est actuellement chef de cabinet de Clinton.

Si vous avez de la chance, vous rencontrerez quelqu’un dans votre vie vers qui vous pouvez vous tourner pour obtenir des conseils, du réconfort et de l’inspiration – pour Huma Abedin, cette personne se trouve être l’une des femmes les plus puissantes en politique.

Au début de la carrière d’Abedin, Clinton lui a donné un autre conseil « qui change la vie » qui lui est resté depuis : « Faites-vous confiance ».

« Elle m’a dit: » Ne laisse jamais personne d’autre te dire quoi faire de ta vie « », se souvient Abedin. « Vous devez faire les choix que vous pensez être les meilleurs pour vous-même, peu importe ce que les gens disent autour de vous… en fin de compte, vous devez faire ce que vous pensez être bon pour vous-même et laisser vos valeurs guider vos décisions. »

Ce conseil a aidé Abedin à être « plus courageuse et plus audacieuse » dans sa vie professionnelle en dehors de la politique.

« La plus grande décision de carrière que j’ai dû prendre a été de me forcer à sortir de ma zone de confort une fois que j’ai quitté la Maison Blanche », a-t-elle déclaré. « Me forcer à faire des choses pour lesquelles je n’étais pas sûr d’être bon – écrire un livre, parler en public – a été difficile pour moi. »

« Je ne pensais pas que j’aurais l’éloquence ou le courage de formuler une phrase ou de parler devant une foule. Mais ce que j’ai découvert, c’est que j’étais capable de faire les choses dont j’avais peur et de sortir de l’autre côté , donc ça m’a encouragé à essayer plus de nouvelles choses. »

Exploiter son intuition l’a aidée à prendre de meilleures décisions pour sa carrière et à prendre des risques avec confiance. « Je n’ai jamais fait de choix ou fait quelque chose pour le travail que j’ai ensuite regretté », a déclaré Abedin. « Cela a toujours été quelque chose qui, avec le recul, m’a dit : ‘Je suis vraiment content d’avoir essayé ça.' »

A NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter!

Vérifier:

Pourquoi le gouvernement américain, le plus grand employeur du pays, veut interdire la question sur l’historique des salaires

Les femmes gagnent maintenant plus ou gagnent autant que leurs maris dans près de la moitié des mariages

La PDG partage l’exercice simple qui l’a aidée à décrocher l’emploi de ses rêves : « Vous devez exprimer clairement ce que vous voulez »