‘Hum Dil De Chuke Sanam’ a 22 ans, Aishwarya Rai partage des photos de retour ! | Films Actualités

Bombay: La star de Bollywood Aishwarya Rai Bachchan s’est rendue sur les réseaux sociaux vendredi pour célébrer son film « Hum Dil De Chuke Sanam » qui termine 22 ans de sortie.

Aishwarya a partagé des photographies de retour des décors du film de 1999 sur Instagram et a écrit : » ? 22 ans de » HUM DIL DE CHUKE SANAM. Un tel élan d’amour me rappelle… mais mon très cher Sanjay… Celui-ci est toujours vert… Pour toujours… MERCI… et à TOUT notre public du monde entier… et à ma famille toujours AIMANTE de sympathisants… MERCI POUR TOUT VOTRE AMOUR… TOUJOURS. Beaucoup d’AMOUR aussi.. »

Le casting musical romantique Salman face à Aishwarya Rai Bachchan, et a également joué Ajay Devgn. Le réalisateur Sanjay Leela Bhansali est devenu l’un des plus grands succès de 1999, et la musique du film d’Ismail Darbar est devenue immensément populaire.

Plus tôt dans la journée, la superstar de Bollywood Salman Khan s’est également rendue sur les réseaux sociaux pour se souvenir du film.

Il a posté sur Instagram : « Baees saal ho Gaye #HumDilDeChukeSanam ko (ça fait 22 ans que ‘Hum Dil De Chuke Sanam’ est sorti) @ajaydevgn #SanjayLeelaBhansali @bhansaliproductions. »

Ajay Devgn a été le premier parmi les stars du film à publier vendredi, tandis que la page officielle de Bhansali Productions a également publié une note sur le film.