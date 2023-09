Rohit Shetty commence le tournage d’Ajay Devgn, Ranveer Singh, Akshay Kumar et Singham Again, avec Deepika Padukone.

Singham Again de Rohit Shetty fait la une des journaux depuis un moment maintenant. Récemment, il a été rapporté qu’Arjun Kapoor essaierait le rôle de l’antagoniste dans le film. Désormais, les cinéastes Ajay Devgn et Ranveer Singh se sont unis sur un plan de Mahurat pour commencer le tournage du film.

Samedi, Rohit Shetty a consulté son Instagram et partagé les photos de la photo de Mahurat. Le cinéaste a promis de tout donner au film et a demandé le soutien et l’amour du public. Il a écrit : « Singham, Singham revient, Simmba, Sooryavanshi. Il y a 12 ans, lorsque nous avons réalisé Singham, nous n’aurions jamais pensé que cela se transformerait en un univers policier ! Aujourd’hui, nous commençons le tournage de Singham Again… le 5ème film de notre franchise policière. ISME HUM APNI JAAN LAGA DENGE ! (Nous allons tout donner) BAS AAPKE PYAAR AUR DUA KI ZAROORAT HAI ! (Nous avons juste besoin de votre amour et de vos prières). »





Ajay Devgn a également consulté son Instagram et a écrit : « Il y a 12 ans, nous avons offert au cinéma indien son plus grand univers policier cinématographique. Avec tout l’amour que nous avons reçu au fil des années, la force est devenue plus forte et la famille Singham s’est agrandie. Aujourd’hui, nous nous réunissons pour faire avancer notre franchise avec Singham Again ! »





Ranveer Singh, qui a joué Simmba dans l’univers policier de Rohit Shetty, a déclaré : « Tout est prêt pour reprendre l’un de mes personnages les plus aimés de l’univers policier de Rohit Shetty – SIMMBA dans #SinghamAgain ! Nous recherchons votre amour et vos bénédictions pour notre nouveau voyage.





Akshay Kumar, qui fait également partie de l’univers policier, n’a pas pu assister au tournage de Mahurat. Cependant, partageant les photos, l’acteur a écrit sur son Instagram : « Pas dans le pays pour le moment, porté disparu

du cadre en personne mais totalement présent dans l’esprit. J’ai hâte de vous rejoindre sur les plateaux de #SinghamAgain ! Je vous envoie mes meilleurs vœux. Jai Mahakaal @itsrohitshetty.





Singham Again est le 5ème film de l’univers policier de Rohit Shetty après Singham, Singham Returns, Simmba et Sooryavanshi. Le film devrait sortir le 15 août 2024 et les stars Ajay Devgn, Akshay Kumar, Deepika Padukone et Ranveer Singh et Arjun Kapoor joueraient l’antagoniste du film.