Hulu Originals reste dans la voie des émissions de rencontres en reprenant une nouvelle série de télé-réalité appelée Île Vierge.

Des producteurs ITV America (Love Island États-Unis, Queer Eye) et Plimsoll Productions (Requin! Des eaux infestées de célébrités, une vraie vie d’insecte), île Vierge promet un groupe de célibataires « incroyablement attirants et confiants » qui ne se sont pas encore lancés dans une certaine hibité-dibité.

Le but du spectacle est de les aider à rechercher « celui-là » dans une allée tropicale. Ils ont 10 épisodes pour faire un match amoureux.

Hulu promet des rebondissements inattendus, des arrivées et des départs inattendus, qui culmineront tous « dans une finale dramatique où les relations naissantes sont mises à l’épreuve ».

île Vierge est produit par ITV America et Plimsoll Productions. Les producteurs exécutifs d’ITV America sont David George et Adam Sher ; pour Plimsoll, les producteurs exécutifs sont Grant Mansfield, Karen Plumb et Alan Eyres. Peter Geist est également producteur exécutif.

Lundi, il a été révélé que Hulu avait acheté le programme hébergé par Dannii Minogue. J’ai embrassé un garçon et suivi J’ai embrassé une fille – la toute première série de rencontres queer au Royaume-Uni. La série de télé-réalité, qui a suscité des applaudissements pour son approche à livre ouvert des questions queer couplée à un drame intense, a été acquise dans le cadre d’un package pour le mois LGBTQ+ de Hulu Has Pride du streamer.

En 2022, Hulu a repris De retour dans le groove. Animée par Taye Diggs, l’émission suivait trois femmes dans la quarantaine qui s’enregistraient au Groove Hotel, un complexe hôtelier situé sur une île de la République dominicaine. Le but était de retrouver leur jeunesse, de vivre joyeusement et, espérons-le, de trouver l’amour avec les hommes. la moitié de leur âge.

Il s’agissait de la première série Hulu Original non scénarisée sous la bannière alternative de Walt Disney Television. Le spectacle a duré une saison.