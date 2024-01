Hulu maintenant disponible dans l’application Disney+

En mai 2023, le PDG de Disney, Bob Iger, a annoncé que la société lancerait une « expérience unique » combinant le contenu Hulu et Disney+. Comme promis, la version bêta est sortie en décembre, nous savons donc maintenant à quoi ressemble cette « application unique ».

Il a fallu une série d’étapes pour parvenir à cette première phase de combinaison des deux applications, notamment le rachat par Disney de la part de Comcast dans Hulu. Maintenant que la version bêta est lancée, les utilisateurs n’ont plus besoin de quitter l’application Disney+ pour regarder Décès et autres détails ou École primaire Abbott et d’autres titres Hulu.

Il n’y a rien d’extraordinaire dans cette nouvelle intégration dans l’application Disney+. Les utilisateurs qui s’abonnent à un forfait Disney+ et Hulu verront une vignette Hulu ajoutée au carrousel de la rangée supérieure à côté de National Geographic, Marvel, Star Wars, Pixar et Disney.

En fait, la vignette de l’application Disney+ est similaire à la façon dont le contenu réservé aux adultes est géré dans l’application Disney+ dans d’autres parties du monde. En Europe, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et du Sud et au Canada, il existe une vignette pour le hub Star sur l’écran d’accueil de Disney+. Semblable au hub Hulu, Star inclut tout le contenu Disney mature non disponible sur Disney+ : émissions FX, films des studios du 20e siècle et même du contenu Hulu.

Cliquer sur la vignette Hulu affiche la page d’accueil du hub Hulu avec des originaux Hulu et des émissions de télévision comme A Handmaid’s Tale, seulement des meurtres dans le bâtimentet L’oursdes films dont Résurrections matricielles, inexploréesdes promotions comme le Emmy Awardset plus.

Si vous connaissez la source du contenu Hulu que vous souhaitez regarder, vous pouvez le trouver dans les studios et le carrousel du réseau du hub Hulu. Ici, il y a un accès facile à ABC, [Adult Swim]BBC Studios, Discovery, Fox, Magnolia Pictures, MTV, History Channel, Warner Bros., et plus encore.

Vous ne verrez pas votre historique de surveillance Hulu ni Mes affaires pendant cette phase bêta. Si vous commencez à regarder une émission depuis le hub Hulu sur Disney+, l’application Hulu ne suivra ni n’enregistrera pas l’endroit où vous vous êtes arrêté. En d’autres termes, si vous commencez à regarder un titre Hulu dans l’application Disney+, vous devriez probablement le terminer ici. De même, le prochain épisode d’une série n’est suivi que sur Disney+ ou Hulu. Aucune des deux applications ne « saura » que vous avez regardé un épisode sur l’autre application.

Les modules complémentaires Hulu+ Live TV et Hulu Premium ne sont pas disponibles dans Disney+. Selon Variété, tout le contenu Hulu n’est pas disponible dans Disney+ en raison de restrictions de droits de licence. Pourtant, les deux seuls titres répertoriés dans l’article étaient Famille moderne et l’émission de téléréalité Île d’amour.

La deuxième phase de l’intégration Hulu/Disney+ est attendue en mars. Cette prochaine phase combinera davantage l’accès au contenu. Au-delà du hub Hulu, des recommandations personnalisées et des collections organisées des deux applications apparaîtront sur la page d’accueil de Disney+. Il y a eu des allusions selon lesquelles les utilisateurs de Hulu pourront regarder du contenu Disney+ dans l’application Hulu, mais rien n’a été officiellement annoncé.

Auparavant, Disney+ ne diffusait que des titres familiaux classés PG (ou plus doux). Mais maintenant que Une boutique pour les tueurs est aussi facile d’accès que Mary Poppins, Disney a réalisé qu’il était temps de laisser les parents avoir leur mot à dire sur ce que leurs enfants peuvent regarder. L’année dernière, Disney+ a ajouté le contrôle parental en préparation de l’intégration Hulu/Disney+. Les parents peuvent définir les profils des enfants en mode Junior à l’aide d’un navigateur Web ou de l’application mobile Disney+. Une fois défini, le carrousel pour adultes n’apparaît pas dans le profil de l’enfant et celui-ci n’a pas d’accès direct aux titres pour adultes disponibles via Hulu et Marvel.

La question est de savoir quel sera l’impact de l’inclusion de contenu réservé aux adultes sur la marque Disney+ ? Iger se dit optimiste quant à l’expérience d’une seule application : “Nous espérons que Hulu et Disney Plus se traduiront par un engagement accru, de plus grandes opportunités publicitaires, une réduction du taux de désabonnement et une réduction des coûts d’acquisition de clients.”

Joe Earley, président de l’activité de vente directe aux consommateurs de Disney, a déclaré que l’objectif de la combinaison des applications Hulu et Disney+ est d’« inciter les abonnés autonomes de Disney+ et Hulu à passer également à l’offre groupée, une fois qu’ils auront vu tout ce qui est accessible ».

Pour l’instant, à moins que vous ne naviguiez ou diffusiez déjà depuis Disney+, l’ouverture de Hulu est une étape supplémentaire. Au lieu de cliquer sur Hulu directement depuis la page d’accueil de votre streamer, vous devez d’abord cliquer sur Disney+ puis sur la vignette Hulu. Peut-être qu’une fois que la page d’accueil de Disney+ inclura le contenu Hulu, elle ressemblera à un guichet unique.