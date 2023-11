Hulu Doc fait un zoom sur les familles LGBTQ+ fières d’appeler le cœur de l’Amérique chez elles

Pendant des décennies, les grandes villes comme New York et San Francisco a été vu aussi sûr et environnements favorables pour la communauté LGBTQ+. Cependant, un nouveau documentaire est sur le point d’examiner en profondeur les personnes queer qui ont choisi de vivre en dehors de ces bulles urbaines, ainsi que les défis auxquels ils ont été confrontés pour ce faire.

Jeudi, Hulu a dévoilé une bande-annonce émouvante pour «Nous vivons ici : le Midwest.» Réalisé par Melinda Maerker, le film est présenté comme « un portrait authentique de familles courageuses au cœur de l’Amérique » et devrait sortir le 6 décembre.

Parmi les personnes présentées dans « We Live Here : The Midwest » figurent une famille trans/queer avec cinq enfants dans l’Iowa qui ont été expulsés de leur église, un couple gay noir et leur jeune fille dans le Nebraska, et un couple lesbien qui réside dans un ferme du Kansas, où ils ont choisi d’enseigner à la maison leur fils après qu’il ait été victime d’intimidation.

Regardez une bande-annonce de « We Live Here : The Midwest » ci-dessous.

“Les étudiants croient que les personnes non binaires n’existent pas”, déclare l’un des jeunes sujets du film dans la bande-annonce. “Je suis ici en ce moment, alors nous faire exister.”

« Nous modifions ce qui définit une famille nucléaire », ajoute un autre sujet.

Le représentant de l’État du Minnesota figure également dans le film. Heather Keelerqui aborde les menaces de mort auxquelles elle dit avoir été confrontée en tant que femme queer autochtone en politique.

Parler aux gens dans une interview publiée jeudi, Maerker a déclaré qu’elle souhaitait mettre en lumière le Midwest car c’est « vraiment le cœur des valeurs familiales ».

Image ouverte modale “We Live Here: The Midwest” de Hulu devrait sortir le 6 décembre.

Le producteur David Miller, marié au créateur de « Glee » et « American Horror Story » Ryan Murphy, a fait écho à Maerker tout en soulignant l’importance de montrer comment vivent les familles queer.

“J’étais évidemment très heureux que le mariage homosexuel soit voté par la Cour suprême. [in 2015]”, a déclaré Miller à People. Mais 2016 – l’année de la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine – a rappelé brutalement le sentiment anti-LGBTQ+ qui prévaut encore dans une grande partie du pays, a-t-il déclaré.

La sortie de « We Live Here : The Midwest » semble opportune, étant donné la montée en puissance de la législation anti-LGBTQ+ dans de nombreux États conservateurs.