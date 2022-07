Hull Kingston Rovers condamné à une amende de 4 000 £ pour des chants homophobes de supporters lors de matchs à domicile | Actualités de la Ligue de Rugby

Hull KR a été condamné à une amende de 4 000 £ – dont la moitié a été suspendue – pour des chants homophobes de supporters

Hull KR a été condamné à une amende de 4 000 £ suite à des chants homophobes lors de ses matchs à domicile cette saison.

Une enquête a conclu qu’une insulte homophobe avait été utilisée par des supporters lors de trois matches distincts envers un ou plusieurs joueurs adverses.

La moitié de l’amende de Hull KR a été suspendue, tandis qu’ils doivent également payer une amende supplémentaire de 2 000 £ avec sursis pour mauvaise conduite des fans au début de cette campagne.

Le club s’est également engagé à améliorer la vidéosurveillance sur son terrain de Craven Park.

Une déclaration de Hull KR lue. “Conformément aux règles opérationnelles de la Rugby Football League (RFL) et à la campagne Enjoy the Game, [the club] a le devoir de prendre toutes les mesures raisonnables pour fournir un environnement sûr et accueillant pour tous.

“Le RFL a accueilli favorablement les plans visant à introduire des systèmes de vidéosurveillance améliorés pour la saison 2023, à poursuivre et à intensifier le travail avec les groupes de supporters et les stewards, et un certain nombre d’autres initiatives, y compris le lancement d’un service de SMS pour les supporters afin d’alerter le club d’inacceptables. comportement en temps réel.”