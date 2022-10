Hull City: Pedro Martins devrait prendre la relève en tant que manager des Tigers après un accord verbal | Nouvelles du football

Hull City a conclu un accord verbal avec Pedro Martins pour devenir leur nouveau manager.

L’accord pour amener les Portugais au stade MKM devrait être finalisé plus tard jeudi.

Martins – qui avait été lié au poste d’entraîneur-chef vacant chez les Wolves plus tôt cette semaine était dans les tribunes pour regarder l’affrontement de Hull avec Wigan hier soir.

Image:

Pedro Martins (à droite) était présent lors de la victoire 2-1 de Hull sur Wigan mercredi soir





Il a vu l’entraîneur-chef par intérim Andy Dawson mener les Tigers à leur première victoire depuis le 27 août, grâce aux buts de Dimitrios Pelkas et du meilleur buteur du championnat Oscar Estupinan.

Le joueur de 52 ans a quitté l’Olympiacos en août après quatre ans en Grèce. Pendant son mandat, il a guidé le club vers trois titres de Super League grecque et deux Coupes de Grèce.

Le président Acun Ilicali a limogé l’ancien entraîneur Shota Arveladze après huit mois vendredi dernier, à peine huit heures avant une défaite 2-0 contre Luton, le club étant 20e au classement.

Faits saillants du match de championnat Sky Bet entre Hull City et Wigan Athletic



Dans une déclaration sur le site officiel du club, il a déclaré: “Pendant la pause internationale, nous avons eu plusieurs réunions avec Shota pour discuter de la direction de l’équipe et de l’avenir du club. Au fil de ces réunions, il est devenu clair que notre les points de vue n’étaient pas alignés, nous avons donc pris la décision de nous séparer.

« Shota et Pierre [van der Veen] partir avec nos remerciements, notre plus grand respect et nos meilleurs vœux pour l’avenir. Notre objectif est maintenant de soutenir Andy et l’équipe et de trouver le meilleur candidat possible pour faire avancer ce club.”

“Le limogeage d’Arveladze n’a pas aidé Hull au départ”

Siméon Gholam de Sky Sports :

“L’un des premiers actes d’Acun Ilicali après sa prise de contrôle à Hull City en janvier a été de limoger Grant McCann et de nommer Shota Arveladze comme son nouveau manager – malgré le fait que McCann avait fait sortir le club de la Ligue 1 et était sur le point de se consolider. le club de retour dans le championnat.

“Hull a bien commencé cette saison après une campagne de recrutement estivale, remportant trois victoires et faisant match nul lors de ses six premiers matchs. Mais quatre défaites consécutives, avec un seul but marqué, ont mis fin au séjour d’Arveladze au club le 30 septembre.

“Il a été, assez, bizarrement, limogé le matin d’un match vendredi dernier. Bien que son départ n’ait pas aidé Hull, car ils ont été battus 2-0 à domicile par Luton.”