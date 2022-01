Hull City nomme Shota Arveladze comme nouvel entraîneur-chef après avoir limogé Grant McCann | Nouvelles du football

Hull City a annoncé la nomination de Shota Arveladze comme nouvel entraîneur-chef pour un contrat de deux ans et demi.

Le joueur de 48 ans a dirigé cinq clubs dans trois pays et a joué pour les Rangers entre 2001 et 2005, marquant 57 buts en 132 matchs.

Son premier match en charge sera le choc du championnat à domicile de samedi avec Swansea City.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de championnat Sky Bet entre Bournemouth et Hull.



Plus à venir….

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Recevez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.