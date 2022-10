Hull City a coupé les poteaux de but avant le match de Birmingham

Hull City contre Birmingham City a dû être retardé pour régler la taille des poteaux. Richard Sellers/PA Images via Getty Images

Il y a eu des scènes particulières dans la Ligue anglaise de football cette semaine alors que le début de l’affrontement du championnat entre Hull City et Birmingham City a dû être retardé pour les raisons les plus étranges.

En effet, le coup d’envoi au stade MKM a dû être reporté d’environ 20 minutes après que le personnel au sol ait été contraint de réduire de deux pouces la hauteur des poteaux de but pour que le match se poursuive.

Les poteaux de but de Hull City ont dû être sciés car ils se sont avérés trop hauts de deux pouces, ce qui a retardé leur match contre Birmingham. pic.twitter.com/TZmGEHzDkI – Sky Sports News (@SkySportsNews) 16 octobre 2022

Le problème a été signalé lors des vérifications d’avant-match effectuées par l’arbitre Leigh Doughty, qui a remarqué que les buts étaient trop grands et devaient donc être réduits à la taille réglementaire en sciant manuellement à quelques centimètres de la base de chaque poteau.

De plus, le logiciel Hawkeye utilisé pour surveiller le système technologique de la ligne de but a également dû être réajusté, ce qui a pris plusieurs minutes supplémentaires.

Birmingham a remporté le match 2-0, le manager John Eustace suggérant que le coup d’envoi retardé aurait pu aider son équipe en leur laissant un peu plus de temps pour se concentrer sur le match à l’avance.

Aussi bizarre que puisse être la situation au stade de Hull City, ce n’était pas tout à fait sans précédent, car un désarroi similaire a précédé un récent match de qualification de l’UEFA Women’s Champions League entre Arsenal et l’Ajax.

Alors que son équipe s’échauffait avant le match, l’entraîneur des Gunners Jonas Eidevall a remarqué que les barres transversales de l’Ajax étaient presque quatre pouces plus basses qu’elles ne devraient l’être et ont donc naturellement exigé qu’elles soient relevées à la hauteur standard.

“Une expérience très étrange.” 🤔 Les buts à l’Ajax étaient trop petits avant le match de qualification de la Ligue des champions féminine hier soir avec l’Arsenal de Jonas Eidevall. 😅📐 pic.twitter.com/YufWHAz0aA – Sky Sports WSL (@SkySportsWSL) 29 septembre 2022

S’exprimant après le match, Eidevall a admis que c’était une “expérience étrange” et qu’il n’avait jamais rencontrée dans le football auparavant, mais heureusement, cela n’a pas empêché son équipe de gagner 1-0 à Amsterdam et 3-2 au total pour sceller leur place en phase de groupes de la Ligue des champions.

La Ligue des champions masculine n’est pas non plus étrangère au chaos de la barre transversale, avec le début de la demi-finale aller 1997-98 entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund reporté de plus de 70 minutes lorsqu’un groupe de supporters madrilènes trop exubérants a escaladé une clôture périphérique au Westfalenstadion et le fit s’effondrer sous leur poids.

Il se trouve que la clôture a été connectée via un câble à l’un des objectifs qui a également été abattu au cours du processus, ce qui a amené les responsables de Dortmund à commencer à parcourir désespérément la zone locale pour un ensemble de poteaux de remplacement, qui provenaient dûment de l’entraînement de Real. camp – d’où le retard.

Les stewards et une partie du public aident à porter le nouveau but avant le match entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Stu Forster /Allsport

De retour dans le championnat, il semble y avoir eu une série (en quelque sorte) de divergences sur les poteaux de but ces dernières semaines, Wigan Athletic faisant apparemment face à une enquête de la FA sur les affirmations des adversaires de Cardiff City selon lesquelles les barres transversales du DW Stadium étaient de hauteurs inégales lorsque les deux parties se sont rencontrées plus tôt ce mois-ci.

Les lois de la FA stipulent que les barres transversales ne doivent pas être à plus de huit pieds du sol, mais les Bluebirds ont porté plainte que l’un d’eux a dépassé cette limite. Le personnel du terrain de Wigan a fait de son mieux pour laisser tomber le cadre du but surélevé, mais les tentatives ont été infructueuses, ce qui a conduit le match à se dérouler 10 minutes plus tard que prévu avec des barres toujours inégales.

“On nous a d’abord dit que nous devions attendre quelques heures pour qu’il coule encore quelques centimètres, mais personne ne voulait cela. Nous avons décidé de continuer, et c’était la même chose pour les deux côtés”, a déclaré le gardien de Cardiff. gestionnaire Mark Hudson a déclaré aux journalistes. “J’ai demandé si nous pouvions attaquer cette fin dans les deux mi-temps, mais ils n’avaient pas ça!”

Par coïncidence, Cardiff a remporté 3-1 avec leur troisième but canonnant par le dessous de la traverse supérieure.