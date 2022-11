Hull City 1 – 3 M’boro

Michael Carrick a remporté une première victoire en tant que manager de Middlesbrough avec une victoire 3-1 à Hull, qui serait sur le point de recruter Liam Rosenior comme nouvel entraîneur-chef.

Rosenior, très bien noté, un favori dans l’East Yorkshire pendant ses jours de jeu, a regardé depuis les tribunes alors que les Tigers glissaient vers une autre défaite à domicile.

La tête de Chuba Akpom à la 30e minute a donné le contrôle à Boro avant que Cyrus Christie n’égalise pour les hôtes à l’heure.

Juste au moment où Hull avait semblé prendre de l’élan, Tobias Figueiredo a marqué un but contre son camp trois minutes plus tard.

Une victoire à l’extérieur a ensuite été confirmée lorsque Ryan Giles a battu Nathan Baxter à son premier poteau à l’aide d’une déviation à la 80e minute de Christie, qui a également été crédité d’un but contre son camp.

Rosenior a sans aucun doute quitté le stade MKM avec beaucoup à méditer car Hull n’est qu’un point au-dessus de la zone de relégation du championnat Sky Bet.

Ce fut cependant une victoire importante pour Carrick alors que Boro remontait à la 18e place.

Middlesbrough a été bon pour trois points et a eu la première grande chance du match après 12 minutes quand Isaiah Jones a lancé Akpom au bord de la surface de réparation. Akpom avait du temps et de l’espace mais a frappé large.

Carrick avait identifié une faiblesse sur la gauche de Hull et a exhorté ses joueurs à exploiter cette faillibilité perçue.

Cela a également fonctionné, car Boro a marqué dans une position presque identique à laquelle Jones avait été vu plus tôt avec succès.

Le centre féroce en profondeur de Tommy Smith aurait peut-être mis à l’épreuve la résilience des attaquants les plus faibles, mais Akpom est courageusement rentré chez lui.

Akpom, prêté à Hull par Arsenal en 2015-16, a refusé de célébrer.

La situation de Hull aurait pu s’aggraver huit minutes plus tard lorsque Giles en a laissé un voler de la gauche.

Baxter a renversé un arrêt de routine, mais il avait au moins les moyens de récupérer le ballon en toute sécurité avec sa jambe droite.

Carrick aurait été heureux à la pause mais beaucoup moins impressionné par la manière nonchalante avec laquelle Hull a été autorisé à créer sa première chance significative peu après le redémarrage.

Christie a reçu un centre facile de la droite, à partir duquel le meilleur buteur Oscar Estupinan a bien fait de voler vers le but. Zack Steffen a réagi intelligemment pour faire basculer la barre transversale.

Une défense encore plus faible a ensuite conduit à l’égalisation de Christies lorsqu’il a valsé, sans marque, dans la surface de réparation. Le tir de l’arrière latéral a été éraflé mais il a fallu une énorme déviation au-dessus de la tête de Steffen.

Carrick aura été furieux d’une concession aussi bon marché, mais ce n’était rien comparé à ce que l’entraîneur-chef par intérim de Hull, Andy Dawson, a dû ressentir quelques minutes plus tard.

Les Tigers ont faiblement géré le centre de Jones vers le poteau arrière, d’où Darragh Lenihan s’est dirigé vers le but. Figueiredo manquait de conscience spatiale pour empêcher le ballon de rebondir sur ses jambes et au fond du filet.

Hull a au moins essayé de revenir dans le match, mais il n’y avait aucun moyen de revenir en arrière une fois que Christie a été jugé avoir marqué un autre but contre son camp.

Ce que les gérants ont dit…

Entraîneur-chef par intérim de Hull Andy Dawson: “Je suis vraiment déçu de la performance. En première mi-temps, je pensais qu’ils étaient meilleurs que nous. Je ne pense pas qu’ils nous aient causé beaucoup de problèmes mais ils étaient plus agressifs que nous. C’était le message à la mi-temps – crois en vous et essayez, soyez courageux.

“Je pensais que les 15-20 premières minutes, nous étions excellents en seconde période. Tout l’élan était avec nous, mais le football a une façon terrible de vous frapper dans le nez. Vous devez continuer à croire et à vous en tenir au processus. J’ai pensé leurs têtes

a probablement baissé un peu lorsque ce deuxième but est entré. Nous devons faire mieux. La seule chose que nous pouvons faire, c’est nous améliorer.”

de Middlesbrough Michel Carrick: “C’est un bon moment pour moi, mais ce n’est pas à propos de moi. Les garçons ont gagné pour les fans et ils peuvent rentrer chez eux heureux. Je pensais que nous avions joué du très bon football et nous avons dû creuser parfois. passé toute la semaine a été vraiment agréable. Ils se sont appliqués et leur attitude a été parfaite. Je suis vraiment fier des gars et je suis tellement content pour eux.

“Quand les choses vont contre vous et que vous n’êtes pas au top de votre forme, ce n’est pas facile. Je comprends cela. J’ai été là, mais vous devez trouver ce petit quelque chose et rien ne vaut un peu de succès dans de tous les horizons. De les voir rebondir (après l’égalisation de Hull) et faire face à ce revers, je suis content pour eux car c’est bien d’avoir un petit coup de pouce. Je pense que nous méritions ce petit succès.

“Les garçons se sont très bien adaptés. Il y avait tellement d’éléments dont nous pouvons être satisfaits de la performance et nous sommes restés ensemble en équipe. Nous voulons ressembler à une équipe pour représenter ce qu’est le club et ce que les fans représentent. Vous ne pouvons jamais obtenir la performance parfaite, mais nous nous améliorons.”