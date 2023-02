Hull City 1 – 0 Cardiff

Les soucis de relégation de Cardiff ont subi un autre coup dur en enregistrant une défaite 1-0 au championnat à Hull en forme.

L’homme du match Cyrus Christie a marqué le but de la victoire après 62 minutes pour laisser les visiteurs à seulement deux points d’avance sur les trois derniers.

Cardiff, sans victoire en championnat en 2023, laissera East Yorkshire frustré après que le penalty de Callum Robinson en première mi-temps ait été brillamment sauvé par Matt Ingram.

Hull, cependant, a été rajeuni après l’arrivée de Liam Rosenior et n’a maintenant perdu qu’une seule fois en neuf matches de championnat.

Ils ont dû travailler dur contre Cardiff car le nouveau manager Sabri Lamouchi avait ses joueurs bien organisés dans leur quête pour quitter le stade MKM avec au moins un point.

Mais une fois que Christie a laissé tomber avec une finition précise du pied gauche, une victoire à domicile a rarement semblé douteuse.

Conformément à la majeure partie du match, Hull a contrôlé les premières étapes et a eu le malheur de ne pas avoir ouvert le score après 13 minutes.

Regan Slater a confondu Perry Ng avec une feinte intelligente à l’intérieur de la surface de réparation avant de frapper le ballon bas et fort depuis la gauche.

L’effort de Slater a été dévié, mais a frappé la base du poteau droit avant de tomber gentiment sur le gardien prostré Ryan Allsop.

Christie s’est ensuite rapproché après une course franc-tireur et une frappe de la droite, avec le corner résultant dirigé au-dessus de la barre transversale par un Alfie Jones inutile.

Juste au moment où il est apparu que Hull allait donner le coup d’envoi, Cardiff a obtenu un penalty après 22 minutes.

L’arrière gauche Callum Elder a été attiré dans un défi brutal sur Jaden Philogene, à partir duquel l’arbitre David Webb a pris la décision facile de pointer vers l’endroit.

La course théâtrale de Robinson a donné à Ingram le temps de s’adapter, mais sa faible sauvegarde à son poste droit était toujours exceptionnelle.

De manière peut-être surprenante – et soutenue par une foule enthousiaste – l’équipe de Rosenior n’a pas profité de l’arrêt important d’Ingram avant la mi-temps.

Si quoi que ce soit, Cardiff semblait être le buteur le plus probable avant la pause, avec Callum O’Dowda une menace persistante sur la gauche.

Pourtant, le début de la seconde mi-temps reflétait celui de la première, avec Hull en tête.

Christie a envoyé un coup glissé à côté du poteau gauche après 54 minutes, ce qui a prévenu de ce qui allait arriver.

Les joueurs de Lamouchi ne pouvaient pas prétendre qu’ils n’avaient pas été avertis car l’ancien défenseur de Swansea marquait huit minutes plus tard dans des circonstances presque identiques.

Jack Simpson était beaucoup trop faible dans le défi, ce qui a permis à Christie de sauter sur sa gauche et de faire dévier le ballon en bas à gauche.

Comme on pouvait s’y attendre, Cardiff s’est rallié, mais une rafale de coups de pied arrêtés a échoué – tout comme un changement notable vers des tactiques de balle longue.

Hull était néanmoins reconnaissant à Jones pour trois points alors que le défenseur central a bien réussi à bloquer la tentative tardive de Sory Kaba à sept mètres.

Les gérants

Liam Rosenior de Hull :

“Je veux que les fans et toutes les personnes impliquées dans le club soient excités, mais ce que nous devons faire, c’est continuer à nous améliorer. Nous avons montré lors des derniers matchs que nous pouvons gagner des matchs de différentes manières. Nous avons montré un peu plus de confiance en la seconde mi-temps, mais certains de nos trucs en première mi-temps étaient exceptionnels.

“Je savais qu’ils seraient une vraie menace, physiquement, car ils ont de grands garçons dans l’équipe. Mais c’est quelque chose que vous devez défendre et combattre. Nous l’avons fait et je suis si fier d’eux. Cela montre également la mentalité de ce groupe. Vous devez être capable de surpasser les équipes et vous devez également remporter des victoires dans cette ligue.”

Sabri Lamouchi de Cardiff :

“J’ai une bonne équipe. Ce sont des gars très gentils, mais peut-être trop gentils. Cardiff doit rester dans le championnat, donc nous devons trouver une solution. Nous devons être plus agressifs dans les deux cases et changer notre mentalité de jeu.

“Si nous ouvrons le score en premier, c’est un match différent – mais ce n’est pas suffisant. Nous sommes tous déçus. Nous ne pouvons pas accepter ce qui s’est passé. Nous devons changer quelque chose car nous avons trois équipes derrière nous. Nous devons nous battre et Et si tu veux gagner, tu dois marquer. Je ne pensais pas que nous méritions de perdre. Nous sommes proches mais loin en même temps.”