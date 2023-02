Hulk Hogan vu marcher après des rumeurs selon lesquelles il aurait été paralysé suite à une opération – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Priscilla Grant/Everett Collection

Hulk Hogan, 69 ans, avait l’air de bonne humeur vendredi lorsqu’il a été photographié en train de marcher quelques jours seulement après que de fausses rumeurs affirmant qu’il était paralysé à la suite d’une opération au dos avaient fait la une des journaux. Le légendaire lutteur professionnel portait un t-shirt graphique noir et blanc, un jean et des baskets noires alors qu’il utilisait une canne pour quitter le DMV à Clearwater, en Floride.

Il a fait un sourire aux caméras en balançant un bandana noir signature autour de ses célèbres mèches blondes et en montrant sa moustache reconnaissable. Il avait également des lunettes de soleil sur la tête, portait un collier croisé et portait son téléphone. Il se serait également arrêté une minute pour saluer un fan à proximité pendant que son fils Nick Hogan marchait à côté de lui tout en tenant ce qui semblait être une licence et des documents DMV.

La dernière sortie de Hulk et Nick est la première fois qu’ils sont vus publiquement depuis que le représentant de Hulk a confirmé que “tout va bien avec lui” pour Divertissement ce soir suite à son opération de mardi. “Hulk est quelqu’un avec beaucoup d’humour.” Professionnel de la WWE Angle de Kurt a déclenché les rumeurs paralysées deux jours auparavant, lorsqu’il a affirmé que Hulk ne pouvait pas se sentir sous sa taille, lors d’un épisode de son podcast.

“Hogan a de nouveau subi une opération au dos”, a-t-il déclaré lors de l’épisode de dimanche de Le spectacle de Kurt Angle. «Il a eu les nerfs coupés du bas de son corps. Il ne sent pas le bas de son corps. Alors utilisons sa canne pour se promener. Je pensais qu’il utilisait la canne parce qu’il avait mal au dos. Il n’a aucune douleur. Il n’a rien du tout. Il ne peut rien ressentir.

Il a poursuivi en affirmant que l’état post-opératoire de Hulk était “assez grave”, puisqu’il “ne peut pas sentir ses jambes” et “doit marcher avec une canne” et a exprimé son empathie pour lui. «Je ressens vraiment pour Hogan. Il a mis son cœur et son âme dans l’entreprise et l’a dévoré », a-t-il déclaré.

Avant que l’opération de Hulk ne fasse la une des journaux, il est apparu à WWE Raw au Wells Fargo Center de Philadelphie, en Pennsylvanie, le 23 janvier. Cette décision a rendu les fans fous et a été l’un des moments forts de l’événement.

