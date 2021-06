Hulk Hogan salue le «frère» Chris Hemsworth de la seule façon qu’il peut

Chris Hemsworth est sur le point de se mettre à la place du champion de lutte Hulk Hogan dans le biopic encore sans titre du lutteur. L’acteur est connu pour pousser son physique à une limite maximale à chaque nouveau film, et celui-ci ne fera pas exception. Connu pour avoir essayé le personnage emblématique Thor dans l’univers cinématographique Marvel, Chris a été extrêmement en forme ces dernières années. Parlant de sa préparation pour le prochain biopic, Chris s’est efforcé de maintenir un physique similaire à celui de l’ancien champion de la WWE à six reprises.

L’acteur a récemment terminé le tournage de Thor: Love And Thunder et a partagé une photo de son prochain film sur Instagram. La photo présente également sa co-star Taika Watiti. En un rien de temps, la photo est devenue virale pour toutes les bonnes raisons. Hulk lui-même a remarqué les bras massifs de Chris sur la photo. De toute évidence, Chris a franchi un cran cette fois pour représenter le lutteur emblématique à l’écran.

Non seulement Hulk a-t-il répondu à l’image virale, mais il s’émerveille devant l’acteur de Thor, un peu comme tout le monde. L’une des plus grandes stars de la WWE de tous les temps, Hulk a déclaré que Chris avait cette « Hogan Pump » et qu’il semblait pouvoir « claquer Andre (The Giant) ». Seul le lutteur emblématique peut comprendre la quantité de travail que Chris a pris pour ressembler à Hulkin à son apogée.

Voici la photo :

En novembre de l’année dernière, Hulk a partagé une autre photo de Chris. C’était un collage du champion de lutte et de la photo de Chris. Il a écrit : « Il est déjà là ! Il est prêt FRÈRE !!! Mais est-il assez beau pour me jouer lol, lol, lol. HH ».

The Hulkster, deux fois Hall of Famer de la WWE, devrait être immortalisé alors que Netflix travaille sur son biopic. Il devrait sortir fin 2021 ou début 2022.

