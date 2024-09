Hulk Hogan, membre du Temple de la renommée de la WWE, explique la différence entre les stars du passé et d’aujourd’hui

Dans le secteur de la lutte professionnelle, des stars comme « Stone Cold » Steve Austin, The Rock et John Cena ont été propulsées au rang de méga-célébrité, mais personne n’a sans doute égalé le niveau de renommée et de popularité atteint par Hulk Hogan.

Hogan était l’invité de « Tabouret de bar Rasslin’ » et on lui a demandé pourquoi les lutteurs d’aujourd’hui peuvent atteindre le sommet de l’industrie mais pas là où lui ou Austin ont atteint dans le passé.

« Eh bien, vous devez réaliser qu’aujourd’hui, la star du secteur de la lutte est la production, où à l’époque il fallait gagner de l’argent pour être le gars de l’événement principal », a répondu Hogan. « Tout est une question de fuite : depuis combien de temps êtes-vous marié ? Combien de temps allez-vous vivre ? Combien de temps vos enfants vont-ils bien se comporter ? C’est une course. »

Hogan, dont la course a duré 40 ans, a expliqué qu’il ne pouvait pas lutter au départ, mais qu’il avait été retenu comme talent de l’événement principal. Le Hall of Famer a souligné que d’autres stars majeures comme Bret Hart et Steve Austin n’étaient pas des protagonistes principaux pendant toute leur carrière, mais ont connu des périodes de grande popularité.

« Il y a une différence entre être un gars de l’événement principal et être une attraction, et puis la différence entre être une attraction et être un phénomène international qui a une notoriété internationale. Il y a très peu de gars. [who had it] -André [The Giant] en était un », a poursuivi Hogan.

Il a également réitéré qu’il est plus facile de faire des stars à la WWE maintenant qu’à son époque, attribuant à la production des émissions le principal attrait.

« Si quelqu’un se blesse en ce moment à la WWE, la machine est si grosse et la production si soignée et si pointue qu’ils peuvent faire de n’importe qui leur star de l’événement principal parce qu’ils ont fait de cette chose une science et Dieu merci, ils le font. à cause des chiffres. La façon dont ils font des affaires, la WWE est en FEU et ils se portent mieux maintenant que jamais. »

