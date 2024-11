Hulk Hogan, membre du Temple de la renommée de la WWE, dit qu’il était seulement nerveux de rencontrer cette célébrité

On s’attend à ce que les fans soient frappés par les étoiles lorsqu’ils ont la chance de rencontrer un lutteur qu’ils admirent, et Hulk Hogan l’a vu d’innombrables fois de la part de fans, jeunes et vieux. Mais même lui n’est pas à l’abri de se sentir nerveux lorsqu’il rencontre quelqu’un qu’il admire.

En parlant sur le « Podcast PBD« , Hogan a révélé une interaction avec une célébrité qui lui a donné le trac.

« Maintenant, j’ai rencontré des tonnes et des tonnes de célébrités. J’ai rencontré beaucoup de gens, Michael Jackson, j’ai rencontré beaucoup de gens… et c’est un peu bizarre, mais la première fois, j’ai vraiment paniqué et j’ai commencé à trembler et je suis devenu nerveux et la seule personne qui soit arrivée, c’est lorsque j’ai rencontré Jerry Springer », a déclaré Hogan.

Le double membre du Temple de la renommée de la WWE a révélé qu’il était un grand fan de Jerry Springer. Mis à part sa rencontre fortuite avec Springer, une autre interaction avec une célébrité a laissé « The Hulkster » perplexe.

« Un jour, j’étais assis aux Twin Towers avec ma femme à Vince [McMahon]C’est la fête d’anniversaire, et ce flic arrive et me tape sur l’épaule. Il dit : ‘Oh, Cher, sa limousine pour toi, elle est en bas.’ Elle veut que tu viennes dîner avec elle », se souvient Hogan.

Il a cependant révélé qu’il avait refusé l’invitation. Ce n’était pas la seule fois où Hogan était accompagné de sa femme à New York, car Hogan a également dévoilé que pendant la tournée de son livre « Sex », Madonna lui avait envoyé une voiture pour qu’il vienne à sa fête, mais il a également refusé cette invitation.

