“Hulk brésilien” mort à 55 ans

Valdir Segato était devenu célèbre pour avoir injecté une huile synthétique dans ses muscles

Le bodybuilder Valdir Segato, connu en ligne sous le nom de “Hulk brésilien” pour avoir gonflé artificiellement ses muscles à l’aide d’une huile synthétique appelée synthol, est décédé à l’âge de 55 ans.

Selon les rapports, Segato utilisait du synthol depuis plus de cinq ans et avait élargi ses biceps de 12 à 23 pouces pendant cette période grâce à l’utilisation de l’huile, qui est injectée directement dans les tissus musculaires, tout en faisant de même avec ses pectoraux. et les muscles du dos.

Selon certaines informations, Segato est décédé le 27 juillet, le jour de son 55e anniversaire.

Son cadre gigantesque (mais quelque peu frauduleux) avait gagné en notoriété en ligne, et il a indiqué dans des interviews qu’il avait été inspiré pour modifier son corps en raison de son fandom d’Arnold Schwarzenegger et du personnage fictif de Marvel, l’incroyable Hulk.

L’huile n’apporte aucune résistance supplémentaire à son utilisateur et n’a qu’un but cosmétique.

Cependant, l’utilisation du synthol s’accompagne de plusieurs problèmes de santé potentiels, notamment un risque considérablement accru d’accidents vasculaires cérébraux et d’infections qui, dans certains cas, ont conduit à des amputations pour les utilisateurs de synthol.

Mais s’exprimant en 2016, Segato a indiqué qu’il estimait que le risque en valait la peine.

“Ils m’appellent tout le temps Hulk, Schwarzenegger et He-Man et j’aime ça. J’ai doublé mes biceps mais je veux toujours être plus gros“, a-t-il déclaré au Daily Mail.

Il avait été averti de l’impact négatif potentiel sur sa santé pendant plusieurs années, les médecins affirmant qu’il risquait une défiguration musculaire et de graves lésions nerveuses s’il continuait à s’auto-administrer des injections de synthol.

Segato, cependant, a embrassé la notoriété qu’il a reçue en ligne. Il s’est appelé “Valdir Synthol” sur la plateforme de médias sociaux Instagram et a gagné plus de 1,7 million d’abonnés sur Tik Tok où il publiait de brèves vidéos d’un chiffre énorme.

Cependant, en revanche, on pense qu’il a vécu une vie solitaire en dehors des réseaux sociaux et qu’il a rarement été visité par des amis.

Lire la suite L’icône de la musculation Shawn Rhoden est décédée à 46 ans dans la dernière tragédie du monde musculaire

Le point de vente brésilien Globo a rapporté que Segato s’était plaint d’un essoufflement le jour de sa mort.

“Il était environ 6 heures du matin, plus ou moins. Il est venu en rampant à travers la maison arrière et est venu devant. Puis il a frappé à la fenêtre de ma mère, frappé, frappé, puis elle s’est réveillée et il a dit ‘Aide-moi, aide-moi parce que je suis en train de mourir», a déclaré un voisin cité par Globo.

Il a semblé souffrir d’une crise cardiaque peu de temps après son arrivée à la réception d’un hôpital.

Mais selon l’un des amis de Segato, Fernando Carvalho da Silva, il était conscient du danger dans lequel il se plaçait.

“C’est le risque qu’il prend“, avait précédemment déclaré Da Silva. “Il veut bien paraître et veut être célèbre.”