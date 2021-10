Hukum fait une offre pour terminer la saison en beauté au Cumberland Lodge | Nouvelles de course

Hukum cherche à terminer sa saison sur un sommet dans le Groupe Trois ABF/BGC Cumberland Lodge Stakes à Ascot.

Le poulain Sea The Stars entraîné par Owen Burrows a été en bonne forme toute l’année, couru six fois et remportant ou terminant placé à toutes les occasions sauf une.

Ses victoires sont survenues dans les Listed Tapster Stakes, les John Smith’s Silver Cup Stakes du groupe 3 et lorsqu’il a défendu son titre dans les Geoffrey Freer Stakes du groupe 3 – alors que sa dernière manche l’a vu battu de justesse, par un cou dans les Stakes de septembre.

Le statut de Hukum en tant que vainqueur du groupe trois lui vaut une pénalité de 3 livres, mais il a une forme de parcours et de distance de son côté – ayant remporté les King George V Stakes à Royal Ascot la saison dernière avant de terminer troisième des Hardwicke Stakes lors de la réunion cette année.

« Il semble être en bonne forme depuis Kempton », a déclaré Burrows.

« Il doit à nouveau donner un penalty. Mais nous sommes satisfaits de lui – et ce sera probablement sa dernière manche de l’année, j’aurais pensé.

« Il a gagné à Royal Ascot l’année dernière – (et) il a couru une excellente course à Hardwicke, donc s’il pouvait répéter ce type de course, il devrait se rapprocher. »

Le titre de Roger Varian a également une chance dans la course de samedi, après avoir remporté un handicap à Doncaster la dernière fois.

Le fils de Camelot courait pour la première fois depuis son hongre et était un impressionnant vainqueur de quatre et quart.

« C’est un Cumberland Lodge très chaud, mais nous sommes impatients de le diriger », a déclaré Harry Herbert, directeur de course pour les propriétaires Highclere Racing.

« Nous l’avons hongré, et il a remporté cette course de manière très impressionnante. Sa tête semble être dans une bien meilleure position, et je pense qu’il mérite une autre chance au niveau du Groupe.

« C’est un cheval que nous attendons avec impatience de courir l’année prochaine également, et c’est une prochaine escale évidente pour lui. Cela nous en dira beaucoup plus sur notre position dans l’ensemble.

« C’est un cheval qui s’améliore – et tant qu’il reste mentalement du bon côté, je pense qu’il a un avenir passionnant devant lui. »

Alounak, vice-champion de Chester’s Stand Cup Stakes, qui représente Andrew Balding, le vainqueur 2020 de la même course Alignak a également participé à la course pour Sir Michael Stoute.

Doncaster Cup cinquième Eagles By Day court pour David O’Meara – avec Ilaraab de William Haggas, Quickthorn de Hughie Morrison et Wells Farhh Go de Tim Easterby complétant le champ de huit.