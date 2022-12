Huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 : tous les matchs du deuxième tour

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 sont maintenant tous confirmés et devraient commencer le samedi 3 décembre – avec des affrontements alléchants à attendre.

Une Coupe du monde condensée signifie que le tour suivant commence immédiatement après la phase de groupes sans répit. Le tout premier match à élimination directe débutera à 15 heures, le lendemain de la fin des groupes F et G, avec deux matches par jour à prévoir.

Cela signifie qu’il ne faudra que quatre jours pour se rendre aux quarts de finale. Le tournoi passe à toute allure.

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 en intégralité

Marcus Rashford est félicité par ses coéquipiers après avoir marqué pour l’Angleterre contre le Pays de Galles lors de la Coupe du monde (Crédit image : Getty Images)

samedi 3 décembre

Pays-Bas vs États-Unis (15h00 GMT)

Argentine vs Australie (19h00 GMT)

dimanche 4 décembre

France vs Pologne (15h00 GMT)

Angleterre vs Sénégal (19h00 GMT)

lundi 5 décembre

Japon vs Croatie (15h00 GMT)

Brésil vs Corée du Sud (19h00 GMT)

mardi 6 décembre

Maroc vs Espagne (15h00 GMT)

Portugal vs Suisse (19h00 GMT)

Les Pays-Bas sont les vainqueurs du groupe A – il est donc normal qu’ils soient les premiers dans les huitièmes de finale. L’équipe de Louis van Gaal affronte de jeunes Américains intrépides et bien que les États-Unis aient terminé deuxièmes de leur groupe, ils ne seront pas faciles. Il pourrait y avoir un choc, ici.

Quelques heures après que les Néerlandais aient affronté les États-Unis, l’Argentine affrontera l’Australie alors que les vainqueurs du groupe C rencontreront les deuxièmes du groupe D. L’Australie a déjà une victoire de plus qu’elle ne visait lors de ce tournoi, tandis que l’Argentine n’a pas été tout à fait convaincant au Qatar. Pourrait-il y avoir deux surprises en une journée ?

Dimanche après-midi, la France affronte la Pologne alors que Robert Lewandowski se retrouve face à face avec Kylian Mbappe. La France est l’un des favoris et cherche à se renforcer avant celui-ci, après avoir laissé neuf joueurs au repos contre la Tunisie. La Pologne, quant à elle, a sans doute le gardien du tournoi à Wojciech Szczesny dans l’espoir d’arrêter ces féroces attaquants français.

Le match nul de l’Angleterre avec le Sénégal aura lieu dimanche soir, alors que Gareth Southgate entame son huitième match à élimination directe en tant que manager des Three Lions.

La France affronte la Pologne en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 (Crédit image : Getty Images)

Le Japon affrontera la Croatie lundi après-midi avec les vainqueurs surprises du soi-disant Groupe de la mort fraîchement sortis de leur défaite contre les Espagnols et prêts à affronter Luka Modric et co. Cependant, la Croatie est toujours invaincue et a semblé impressionnante dans sa victoire contre le Canada.

Le Brésil affrontera ensuite la Corée du Sud, alors que l’un des favoris affrontera une équipe qui a regardé de haut en bas après la deuxième journée. Les Coréens pourraient-ils créer un autre moment magique ? Eh bien, Vincent Aboubakar a prouvé que la Selecao n’est pas imbattable.

Mardi, les huitièmes de finale se terminent. L’impressionnant Maroc affronte l’Espagne lors du coup d’envoi précédent, dans l’espoir de poursuivre sa riche veine de forme, tandis que La Roja cherche à rebondir après sa défaite contre le Japon et à retrouver la perfection sensuelle de cette victoire du Costa Rica.

Enfin, le Portugal et la Suisse s’affrontent dans peut-être le match le plus serré de cette étape de la compétition. Les quarts de finale débuteront le 9 décembre.