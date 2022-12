huitièmes de finale ; Aperçu USA-Pays-Bas

Après près de deux semaines folles et dramatiques à la Coupe du monde, nous avons atteint la partie gagnant-ou-go-home du tournoi. Seize équipes restent, 16 autres ont été éliminées, et la fête continue samedi.

Assurez-vous de vous renseigner auprès d’ESPN tout au long du tournoi car nous vous apportons les dernières nouvelles du Qatar. Voici ce que vous avez peut-être manqué des événements de la Coupe du monde de vendredi et un aperçu de ce qui se passera samedi.

Huitièmes de finale : Brésil, Portugal, Corée du Sud ; Uruguay éliminé

Nous y voilà! Le tableau des huitièmes de finale de la Coupe du monde est fixé. Deux matchs quotidiens au cours des quatre prochains jours, les vainqueurs organisant ensuite les matchs des quarts de finale. Voici ce que nous avons :

Samedi 3 décembre (les vainqueurs s’affrontent en quart de finale)

Pays-Bas contre États-Unis

Argentine contre Australie

Dimanche 4 décembre (les vainqueurs s’affrontent en quart de finale)

France contre Pologne

Angleterre contre Sénégal

Lundi 5 décembre (les vainqueurs s’affrontent en quart de finale)

Japon contre Croatie

Brésil vs Corée du Sud

Mardi 6 décembre (les vainqueurs s’affrontent en quart de finale)

Maroc vs Espagne

Portugal contre Suisse

Finale sauvage de la phase de groupes : les larmes de Suarez, la joie de Son

jouer 1:09 Luis Miguel Echegaray réagit à la sortie déchirante de l’Uruguay de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Conformément au drame que nous avons vu ces derniers jours, l’ardoise de vendredi a également apporté de nombreux grands moments.

Tout comme il semblait que l’Uruguay avancerait en battant le Ghana, un but de dernière minute de la Corée du Sud contre le Portugal leur a donné une victoire 2-1 dans l’autre match du Groupe H – et plus important encore une place dans les huitièmes de finale.

Groupe H généraliste O ré L GD STP 1 – Portugal 3 2 0 1 +2 6 2 – Corée du Sud 3 1 1 1 0 4 3 – Uruguay 3 1 1 1 0 4 4 – Ghana 3 1 0 2 -2 3 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Douze ans après que l’Uruguay a éliminé le Ghana en quarts de finale de la Coupe du monde 2010 grâce en grande partie au célèbre handball de Luis Suarez, le match de vendredi a été présenté comme un match de rancune pour les Black Stars. En avance de deux buts vendredi, l’Uruguay semblait sur le point de ruiner une fois de plus la fête du Ghana. Mais lorsque les moniteurs ont affiché le score du match Corée du Sud-Portugal, les caméras ont rapidement filmé Suarez assis sur le banc, l’air choqué.

L’Uruguay avait besoin d’un autre but pour retourner le bris d’égalité en sa faveur, mais il n’est jamais venu. Alors le Ghana schadenfreude viendra d’images durables de pleurer Suarez enfouissant sa tête dans son maillot, probablement la dernière fois que le joueur de 35 ans le porte lors d’une Coupe du monde.

Et tandis que les supporters uruguayens étaient au milieu de la misère, c’était tout le contraire pour les supporters sud-coréens à travers la ville. Alors que le match contre le Portugal, vainqueur du groupe, était de niveau 1-1 à l’approche du temps additionnel, le but de Hwang Hee-chan à la 91e minute a permis à la Corée du Sud de terminer devant l’Uruguay au classement.

Ce fut un moment particulièrement poignant pour le capitaine Son Heung-min, qui a parfois été accusé d’essayer d’en faire trop lorsqu’il joue pour l’équipe nationale. Mais le jeu intelligent de Son a permis au vainqueur de Hwang, et il a livré quand ses coéquipiers avaient le plus besoin de lui.

jouer 1:49 Julien Laurens récapitule la spectaculaire victoire 2-1 de la Corée du Sud sur le Portugal qui envoie l’équipe de Son Heung-min en huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA.

Dans le groupe G, le Brésil avait déjà décroché une place en huitièmes de finale mais visait à terminer la seule équipe de tout le tournoi à remporter les trois matches de la phase de groupes. Jouant toujours sans Neymar blessé, les Brésiliens n’ont pas pu faire grand-chose face à une équipe camerounaise cherchant à garder espoir.

Groupe G généraliste O ré L GD STP 1 – Brésil 3 2 0 1 +2 6 2 – Suisse 3 2 0 1 +1 6 3 – Cameroun 3 1 1 1 0 4 4 – Serbie 3 0 1 2 -3 1 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Un but à la 92e minute de Vincent Aboubakar (qui a ensuite été expulsé pour avoir enlevé son maillot en guise de célébration) a donné une petite chance à l’équipe africaine, mais la victoire 3-2 de la Suisse sur la Serbie dans le match simultané a assuré la progression de la Suisse.

Le Brésil a perdu son premier match de phase de groupes depuis 1998, et aucune équipe n’ayant remporté le maximum de neuf points pour la première fois depuis 1994, c’est une bonne façon de mettre fin à ce qui a été un début fou de la Coupe du monde.

États-Unis contre Pays-Bas : préparez votre pop-corn (et votre café)

jouer 1:18 Christian Pulisic parle à Sam Borden de son but gagnant pour les États-Unis contre l’Iran et se tourne vers le dernier affrontement des 16 avec les Pays-Bas.

Fans des États-Unis, dormez bien car vous avez rendez-vous tôt contre les Pays-Bas tant vantés, le vainqueur du match de samedi matin affrontant l’Argentine ou l’Australie.

Bonne nouvelle pour les fans américains puisque Christian Pulisic est désormais autorisé à jouer contre les Néerlandais. Comme vous vous en souvenez, Pulisic nous a appris ce qu’est une « contusion pelvienne » après être entré en collision avec le gardien iranien Alireza Beiranvand alors qu’il marquait le but gagnant de mardi qui a envoyé l’USMNT en huitièmes de finale.

On ne sait pas si Pulisic peut tenir les 90 minutes complètes samedi. S’adressant à Sam Borden d’ESPN jeudi, Pulisic a laissé entendre qu’il pourrait être limité dans la durée de son jeu.

“Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, avec ce personnel et cette équipe médicale, pour m’assurer que, aussi longtemps que je pourrai être sur ce terrain, je serai là-bas en donnant mon 110% quoi qu’il arrive”, a déclaré Pulisic. .

Quant aux Pays-Bas, le manager Louis van Gaal a révélé que plusieurs membres de son équipe souffraient de symptômes de grippe, bien qu’il n’ait pas révélé qui.

Besoin de lecture avant le match ? Nous vous avons couvert et assurez-vous de suivre ESPN demain pendant et après le match.

Aperçu tactique : Le milieu de terrain américain peut-il continuer sur sa lancée ? Gakpo, De Jong mettent fin à la course des Américains ? LIS

Capitaine Amérique: Comment l’Américain Tyler Adams montre au monde sa valeur sur le terrain et son leadership inspirant LIS

Rendez-vous néerlandais avec le destin : Né aux Pays-Bas, le match de samedi pour l’Américain Sergino Dest sera très spécial LIS

jouer 1:32 Taylor Twellman pense qu’il n’y a aucune pression sur les États-Unis avant leur match contre les Pays-Bas et dit qu’ils prospèrent en tant qu’outsiders.

Vos meilleurs paris (cotes via Caesars Sportsbook)

Si vous cherchez à parier sur la Coupe du monde, les contributeurs ESPN Paul Carr, Dan Thomas et Dalen Cuff sont là pour vous donner des conseils clés sur les cotes, les options et les contrats à terme. Voici ce que nous avons pour les matchs de samedi.

Huitièmes de finale : Pays-Bas (-110) contre États-Unis (+325), match nul (+235)

Paul Carr : J’espère que je ne fais pas trop de circuit ici, mais j’aime la double chance des États-Unis à -125. Les Néerlandais n’ont pas été impressionnants malgré sept points en phase de groupes, se faisant dépasser par 10 et n’accumulant que 2,4 buts attendus. Avoir Memphis Depay de retour dans l’alignement aide, mais les États-Unis ont dominé une meilleure équipe anglaise, donc je vais prendre les États-Unis pour au moins obtenir cela en prolongation.

Daniel Thomas : Je pense que cela pourrait être une copie conforme du match contre l’Angleterre – une affaire serrée et sans incident. Je prendrais 0-0 après 90 minutes.

Manchette Dalen : Contrairement à Paul, je fais un circuit ici, mais je pense que j’ai raison. Cette équipe néerlandaise n’est pas une équipe dominante. Cette équipe américaine a du talent et a dirigé des matchs de ce tournoi, notamment contre l’Angleterre. J’aime que les États-Unis avancent à +180. Cependant, je pense que cela va être une affaire serrée, surtout en première mi-temps. J’aime 0-0 en 1ère mi-temps (+145).

Huitièmes de finale : Argentine (-540) contre Australie (+1 600), match nul (+525)

Carr : L’Australie s’est qualifiée pour la phase à élimination directe, mais cela ne signifie pas qu’elle est une équipe particulièrement bonne. L’Argentine avait le troisième but le plus attendu (6,3) et la différence de buts attendue (+5,5) en phase de groupes, et l’Australie était 30e avec 1,7 buts attendus et 31e avec une différence de buts de -4,1. De plus, l’Argentine a Lionel Messi. Je mettrai volontiers les 1,5 buts à -160, et je me laisse tenter par l’Argentine -2,5 à +170.

Thomas: Cela doit être une victoire de l’Argentine. Alors, où pouvons-nous trouver de la valeur dans ce jeu ? Je prendrai une passe décisive d’Angel Di Maria à +125.

Manchette: Il n’y a aucune valeur ici. Je ne suis pas disposé à mettre le 2,5 pour gagner plus d’argent, alors je vais passer.

Nouvelles et notes

Quoi d’autre a attiré notre attention

Une scène réconfortante pendant l’hymne national du Brésil avant le match de l’équipe vendredi contre le Cameroun. Les fans ont dévoilé un tifo pour la légende brésilienne Pelé, qui se trouve dans un hôpital de Sao Paulo avec une infection respiratoire depuis mardi.

Les supporters brésiliens brandissent “Pelé guérit bientôt” pendant l’hymne national ❤️🇧🇷 pic.twitter.com/xlRC7XqiaL – Football FOX (@FOXSoccer) 2 décembre 2022

L’homme de 82 ans et triple vainqueur de la Coupe du monde a remercié les fans dans un post Instagram jeudi soir pour les bons vœux qu’il a reçus dans la lutte contre le cancer. Il s’est fait retirer une tumeur du côlon en septembre 2021 et a depuis subi une chimiothérapie.