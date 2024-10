Huitième festival InCadaqués, expérience poétique

Notre collaborateur Jean-Jacques Ader a suivi le festival de photographie de Cadaqués qui vient de se terminer. Il a ramené ces images et ce texte ! JJN

Belle affluence, en ce mois d’octobre plutôt frais, pour cette huitième édition de la fête catalane qui se déroule rituellement dans le village, débarrassé de ses touristes estivaux.

Une quarantaine de photographes et créateurs sont de nouveau là et font des propositions autant documentaires qu’expérimentales, esthétiques ou de recherche, coloriages et collages.

Reportage de résidence de Joan Fontcuberta et Laia Abril (prix photo 2016 à Arles), tous deux inspirés d’un lot de Polaroïds anonymes. Le photographe barcelonais s’est fondu dans l’univers surréaliste des lieux et des paysages, mêlant corps nus, rochers et coquillages. Sa compatriote, quant à elle, a choisi l’expérimentation : photographier les ombres projetées par les objets privés de Gala Dalí – pour les photos exposées à la Galeria Cadaqués. Elle confie ensuite la reconstruction de ces silhouettes fantomatiques à une intelligence artificielle – pour l’exposition dans le jardin de la Casa Dalí à Port Lligat -, donnant des images poétiques, qui dialoguent entre elles et évoquent le monde de l’illusion et du mystère.

Restitution d’œuvre également pour Paul Cupido, dont l’œuvre s’articule autour de concepts philosophiques universels comme l’impermanence. Il semble avoir un faible pour cette terre du littoral méditerranéen, déclarant son amour pour les éléments qui la composent. Ses images contemplatives nous rappellent notre présence au sein même de la nature. Anna Muller, artiste plasticienne qui offre une nouvelle réalité aux images existantes, rend compte de ses enquêtes dans les archives surréalistes et patrimoniales de Cadaqués. Dalí et Gala, vérités et fictions, elle nous propose des collages originaux et élégants, empreints de rêverie et évoquant des légendes locales liées au peintre catalan et à l’atmosphère des lieux, au point de troubler notre capacité de perception.

Occupant l’étage de la Société Amistat, Martin Parr et son regard ironique côtoient les clichés du projet Anonymous de Lee Shulman avec une étonnante complicité. Peu de gens seraient capables de distinguer ces scènes de la vie bourgeoise des années 50 aux années 80 des photographies du célèbre photographe britannique… La frontière qui sépare les images des amateurs anonymes de celles des professionnels est même difficile à discerner. Il faut sans doute s’intéresser à l’intention initiale, à la prise de vue et à la répartition réservée à ces lots de photographies. A noter également : les portraits de Lee-Ann Olwage d’écolières et d’écoliers d’Afrique du Sud, dansant dans leur classe ou posant devant l’appareil photo, les fleurs ornant certaines images évoquant l’évasion et le désir d’émancipation. L’artiste et réalisatrice libanaise Rima Samman présente une série tirée de son livre « L’amour se portaround du cou » (Filigranes 2021) sous forme de portraits de membres de sa famille, que la coloration à la main transforme en souvenir vif et coloré.

De nombreuses installations et vitrines, pas moins de quatre artistes résidents cette année, des cocktails d’accueil et des soirées festives pour les chanceux détenteurs du pass festival ; InCadaqués semble trouver un nouvel élan prometteur pour l’avenir.

Jean-Jacques Ader

Festival photo InCadaqués, du 3 au 13 octobre 2024 à Cadaqués (Catalogne/ESP)

Information: www.incadaques.com