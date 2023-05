HUIT stars d’ITV se sont plaintes du comportement «toxique» de Phillip Schofield et de sa relation avec un amant beaucoup plus jeune

HUIT stars d’ITV se sont plaintes du comportement « toxique » de Phillip Schofield et de sa relation avec un amant beaucoup plus jeune.

L’ancienne star de la télévision, 61 ans, a vu sa carrière chuter en quelques semaines seulement après avoir été expulsé de This Morning avant de quitter complètement ITV.

Rex

Rex

Schofield a quitté le canapé après que son frère Tim ait été démasqué en tant que peado.

À peine six jours plus tard, il a fait une révélation explosive sur une liaison qu’il a eue avec un collègue adolescent alors qu’il était marié.

Après que Schofield ait admis la « relation consensuelle on-off », sur laquelle il a « menti » pendant des années, Holly Willoughby, 42 ans, et ITV n’ont pas tardé à publier des déclarations disant qu’ils avaient été trompés.

Dan Wootton, ancien présentateur de showbiz sur Lorraine d’ITV, a maintenant déclaré qu’il avait eu des conversations avec plusieurs noms connus de la chaîne de télévision au sujet du comportement de Schofield.

Il affirme qu’il s’est séparé d’ITV en 2019 après que les hauts dirigeants du diffuseur ont déclaré qu’il serait retiré des ondes s’il devait rendre compte du scandale Schofield alors en développement.

Dan a déclaré que Schofield avait déjà essayé de le faire « limoger plusieurs fois » à ce stade, craignant qu’il ne soit exposé.

L’amant de Schofield a travaillé sur This Morning avant d’être transféré à Loose Women suite à leur relation, il est entendu.

Écrivant dans le MailOnline, Dan a déclaré: «Ce qui m’amène à l’appel critique avec le directeur des affaires générales et des communications d’ITV, Paul Moore – le bras droit de la directrice générale Carolyn McCall, qu’elle a amenée avec elle d’Easyjet en 2018.

« J’étais rédacteur en chef de The Sun à ce moment-là et j’avais parlé à huit stars connues d’ITV qui soulevaient des inquiétudes concernant le comportement » toxique « de Phillip, en particulier la relation inappropriée avec l’homme.

« Sûrement, à tout le moins, j’ai poussé Moore, ITV a le devoir d’enquêter sur les informations que nous lui présentions ?

« Quel mal y a-t-il à établir les faits pour assurer le devoir de vigilance envers leur jeune collaborateur ?

« Mais il a clairement indiqué que le diffuseur n’avait aucune intention de le faire. »

Dan a ajouté que tous ceux qui travaillaient sur les émissions de jour d’ITV connaissaient le jeune collègue et que les gens craignaient de devoir faire face aux retombées.

Il a déclaré qu’au moins un présentateur de Loose Women avait déposé une plainte auprès de la direction.

La déclaration de Phillip hier révèle qu’il a menti aux gens d’ITV, de la haute direction aux autres présentateurs

Un porte-parole d’ITV

Cela vient après qu’ITV a déclaré hier qu’ils avaient enquêté sur les allégations concernant la liaison de Schofield avec le garçon – mais l’enquête n’a trouvé aucune preuve « au-delà des ouï-dire et des rumeurs ».

Faisant exploser Phil de menteur, un porte-parole a déclaré que les deux parties avaient démenti les rumeurs d’une aventure.

ITV a également déclaré qu’aucun employé de l’émission de jour This Morning n’était au courant de l’affaire, car Schofield a « menti » à tout le monde.

Un porte-parole a déclaré: « Suite à notre déclaration d’hier soir, ITV peut confirmer que lorsque les rumeurs d’une relation entre Phillip Schofield et un employé d’ITV ont commencé à circuler pour la première fois au début de 2020, ITV a enquêté.

«Les deux parties ont été interrogées et ont nié catégoriquement et à plusieurs reprises les rumeurs, tout comme l’agence de Phillip, YMU, à l’époque.

« De plus, ITV a parlé à un certain nombre de personnes qui ont travaillé sur This Morning et qui n’ont reçu ni trouvé aucune preuve d’une relation au-delà du ouï-dire et de la rumeur.

« La déclaration de Phillip hier révèle qu’il a menti aux gens d’ITV, de la haute direction aux autres présentateurs, à YMU, aux médias et à d’autres au sujet de cette relation. »

La déclaration de Schofield

Dans un communiqué, Schofield a déclaré: « J’ai eu une relation consensuelle avec un collègue masculin plus jeune.

« Contrairement aux spéculations, alors que j’ai rencontré l’homme quand il était adolescent et qu’on m’a demandé de l’aider à entrer dans la télévision, ce n’est qu’après qu’il a commencé à travailler sur la série que c’est devenu plus qu’une simple amitié.

« Cette relation était imprudente, mais pas illégale. C’est maintenant terminé.

« Quand j’ai choisi de sortir, je l’ai fait entièrement pour mon propre bien-être. Personne ne m’a « forcé » à sortir.

« Ni moi ni personne d’autre, à ma connaissance, n’avons jamais émis d’injonction, super ou autre, au sujet de ma relation avec ce collègue, il n’a jamais été déplacé ou limogé par ou à cause de moi.

« Dans un effort pour protéger mon ex-collègue, je n’ai pas dit la vérité sur la relation.

« Mais mon départ récent, sans rapport avec This Morning, a alimenté les spéculations et soulevé des questions qui l’ont touché, donc pour lui, il est important que je sois honnête maintenant.

« Je suis douloureusement conscient d’avoir menti à mes employeurs chez ITV, à mes collègues et amis, à mes agents, aux médias et donc au public et surtout à ma famille.

« Je suis tellement, vraiment désolé, comme je le suis d’avoir été infidèle à ma femme.

« J’ai donc décidé de me retirer des British Soap Awards, mon dernier engagement public, et je démissionne d’ITV avec effet immédiat en leur exprimant mon immense gratitude pour toutes les opportunités incroyables qu’ils m’ont offertes.

«Je vais réfléchir à mon très mauvais jugement à la fois en participant à la relation et en mentant à ce sujet.

« Pour protéger sa vie privée, je ne nomme pas cet individu et mon souhait le plus profond est que lui et sa famille puissent désormais poursuivre leur vie sans nouvelle intrusion, et que cette déclaration leur permette de le faire.

« Je demande maintenant aux médias de respecter leur vie privée. Ils n’ont rien fait de mal et je demande que leur vie privée soit respectée.

L’ancienne co-star Holly était MIA depuis les révélations jusqu’à ce qu’elle publie une déclaration sur son histoire Instagram samedi.

Elle a raconté comment elle l’avait confronté au sujet des affirmations et a qualifié sa tromperie de « très blessante ».

Holly a déclaré: «Il a fallu du temps pour traiter les nouvelles d’hier.

«Lorsque des rapports sur cette relation ont fait surface pour la première fois, j’ai demandé directement à Phil si c’était vrai et on m’a répondu que ce n’était pas le cas.

« Cela a été très blessant de découvrir maintenant que c’était un mensonge. »

Et selon les rapports, Alison Hammond et Dermot O’Leary sont furieux d’avoir été obligés de rendre hommage à Schofield quelques jours seulement avant qu’il n’admette l’affaire.

L’ancien présentateur de This Morning, Eamonn Holmes, a lancé une nouvelle attaque cinglante contre Schofield vendredi – affirmant que lui et sa co-présentatrice, la femme Ruth, avaient été induits en erreur par leur collègue de longue date.

Publiant sur Twitter, Eamonn a déclaré: « Ruth et moi [were] trompé et menti. Un jour, je raconterai l’histoire.

«Nous n’avions aucun problème avec le fait qu’il soit gay, seulement du soutien. Ce qui s’est passé nous a pris pour des imbéciles.

« L’homme nous a dit des mensonges complets et nous l’avons malheureusement cru. »

ITV a publié aujourd’hui une déclaration fulgurante qualifiant le présentateur de télévision vétéran de « menteur ».

This Morning a été décrit comme un « trésor national » et a été sur les écrans des Britanniques pendant 35 ans, avec Schofield présentant pour 21 d’entre eux.