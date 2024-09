Huit somptueux clubs de membres réunis par des intérieurs luxueux

Une sculpture en bronze en forme de chien et des bassins en onyx rose pâle figurent dans notre dernier lookbook, qui rassemble une sélection de somptueux clubs de membres du monde entier.

Les clubs membres sont des espaces privés qui offrent des installations sociales et autres aux membres payants, généralement conçus avec des touches luxueuses.

D’une salle récemment ouverte à São Paulo à l’une des premières discothèques de Londres, ces huit projets révèlent l’étendue des influences visuelles et des matériaux qui composent ces espaces exclusifs.

Voici le dernier de notre série de lookbooks, qui propose une inspiration visuelle tirée des archives de Dezeen. Pour plus d’inspiration, consultez les lookbooks précédents présentant des canapés géants, des baignoires de style et des maisons conçues par des architectes et des designers.

Soho House São Paulo, Brésil, par Soho House & Co

Le club de membres mondial Soho House a récemment ouvert son premier établissement sud-américain à Cidade Matarazzo, à São Paulo, un groupe de bâtiments de maternité de style italien du début du XXe siècle.

L’équipe de conception interne du club s’est inspirée du modernisme brésilien pour créer les intérieurs, qui présentent des murs en plâtre texturé et des meubles artisanaux fabriqués localement.

George, Royaume-Uni, par Richard Caring

George est un club privé réservé aux chiens situé dans le quartier londonien de Mayfair, avec un relief sculptural surdimensionné représentant un teckel en bronze.

Rénové par le restaurateur Richard Caring, le club se caractérise par une décoration riche, notamment des panneaux en laiton antique et en acajou cannelé dans le Hound Bar de style art déco du sous-sol.

Annabel’s, Royaume-Uni, par Martin Brudnizki Design Studio

Également détenu par Caring, Annabel’s est un autre club réservé aux membres de Mayfair au design tout aussi décadent, conçu pour susciter un sentiment de « fantaisie ». Ce célèbre lieu fut l’une des premières discothèques de Londres.

Le cabinet new-yorkais Martin Brudnizki Design Studio a souhaité faire référence à « l’excentricité anglaise » lors de la rénovation des intérieurs, qui intègrent des vasques en onyx rose pâle et un plafond bordé de fleurs en soie faites à la main dans l’une des salles de bains.

Maison de Koko, Royaume-Uni, par Pirajean Lees et Olly Bengough

La salle de concert emblématique de Londres, Koko, a rouvert ses portes en 2022 après une rénovation et une extension majeures réalisées par Archer Humphryes Architects.

Une partie du projet a consisté à créer House of Koko, un club « intemporel » conçu par l’entreprise locale Pirajean Lees et le propriétaire de Koko, Olly Bengough. Le club comprend des salles d’écoute de vinyles revêtues de bois avec des rangements pour disques sous les sièges pour donner aux invités l’impression d’être assis dans un wagon de train rétro.

Soho House Mumbai, Inde, par Soho House & Co

Soho House Mumbai est le premier établissement du club pour membres en Inde. L’ancienne directrice du design Linda Boronkay a choisi « des matériaux régionaux et des pièces sur mesure provenant des environs » pour créer les intérieurs riches en textiles.

Au premier étage se trouve un cinéma bleu profond, doté de murs rembourrés recouverts de tissu imprimé à la main provenant de la région du Rajasthan.

Allbright Londres, Royaume-Uni, par Suzy Hoodless et Beth Greenacre

Le club réservé aux femmes Allbright a ouvert son deuxième établissement à Mayfair, présentant des œuvres d’art réalisées exclusivement par des créatrices féminines sur ses cinq étages.

Les salles de bains étaient recouvertes de papier peint aux couleurs éclectiques, notamment un imprimé dragon graphique aux tons de rose et de violet.

Làlia, Majorque, par Tatjana von Stein

Làlia est un club privé situé à Palma, à Majorque. Le studio londonien Tatjana von Stein a conçu l’intérieur du lieu, qui a été restauré et rénové en collaboration avec le cabinet local Gras Reynès Arquitectos.

Une palette de tons de bijoux faisant référence aux couleurs ensoleillées de la région de Palma a été mise en œuvre partout, y compris des revêtements jaunes inspirés des bâtiments majorquins.

Chef Los Angeles, États-Unis, par JM|A+D, TAP Studio et AvroKO

Le studio new-yorkais AvroKO a conçu les intérieurs de ce club réservé aux membres d’Hollywood, qui accueille des « femmes puissantes dans le monde des affaires ».

Installé dans un ancien théâtre de marionnettes construit dans les années 1940, le Chief Los Angeles se caractérise par des couleurs riches et un mobilier choisi pour créer une atmosphère résidentielle. Le club intègre de nombreuses pièces d’artistes et de designers féminines.

