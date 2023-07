HUIT personnes ont été transportées d’urgence à l’hôpital après qu’une « substance chimique » a été déclenchée dans une boîte de nuit – laissant les gens « avoir du mal à respirer ».

Les flics ont été appelés à 5 heures du matin ce matin pour signaler une attaque à la discothèque Pop Works à Doncaster, dans le Yorkshire du Sud.

La discothèque Pop Works à Doncaster Crédit : Facebook

Une soixantaine de personnes ont été évacuées du club, dont huit transportées à l’hôpital.

Une femme a déclaré au Mirror: « La sécurité criait pour que tout le monde sorte.

« Je n’ai jamais vu quelque chose comme ça, tout le monde toussait et éternuait et avait du mal à respirer.

« Il devait y avoir environ 50 ou 60 personnes. C’était vraiment effrayant pour être honnête. »

La police du South Yorkshire a déclaré: « Nous menons une enquête sur les informations selon lesquelles une substance chimique aurait été rejetée dans un lieu nocturne du centre-ville de Doncaster aux premières heures de la matinée.

« Nous avons été appelés à 5 heures du matin pour signaler qu’un certain nombre de personnes se sentaient mal à Pop Works sur Silver Street.

« Huit personnes présentes sur les lieux ont dû être hospitalisées, mais personne ne semble avoir eu d’effets durables.

« Nous travaillons maintenant pour déterminer quelle substance a été libérée sur place.

« Nous appelons toute personne ayant des informations à se manifester. »

L’inspecteur en chef David Struggles a déclaré: «Pour ceux à l’intérieur de Pop Works, cela a dû être une épreuve terrifiante et nous travaillons dur pour déterminer exactement ce qui s’est passé sur les lieux.

« Ce type d’infraction va inquiéter la communauté et ceux qui aiment profiter de l’économie nocturne de la ville.

« Nous voulons aller au fond de ce qui s’est passé le plus rapidement possible pour apaiser ces craintes et faire en sorte que ceux qui vivent ou souhaitent utiliser le centre-ville pour leurs loisirs se sentent en sécurité.

« Si vous étiez à l’intérieur de Pop Works à ce moment-là ou dans les environs et que vous avez vu ou entendu quelque chose de suspect, nous voulons entendre parler de vous.

« Vous auriez pu voir quelque chose d’important, aussi petit soit-il. Cela pourrait s’avérer vital pour l’enquête. »