Huit salons décorés de touches automnales de rouge et d’orange

Alors que l’automne approche dans l’hémisphère nord, notre dernier lookbook présente différentes façons d’ajouter des nuances chaleureuses de rouge et d’orange aux salons.

Des chaises longues, des tables basses, des œuvres d’art et même des cadres de fenêtres sont quelques-unes des façons dont les salons présentés ci-dessous introduisent des touches de couleur automnale à l’intérieur.

Allant des rouges riches et profonds aux terres cuites rouille et aux oranges brûlées, les couleurs contribuent à ajouter une sensation de chaleur aux salons cosy alors que la température dans l’hémisphère nord se refroidit.

Voici le dernier de notre série de lookbooks, qui propose une inspiration visuelle tirée des archives de Dezeen. Pour plus d’inspiration, consultez les lookbooks précédents présentant des salons avec des tables basses sculpturales, des intérieurs luxueux de clubs de membres et des maisons avec des meubles gigognes.

Maison de collectionneurs, Pays-Bas, par DAB Studio

Dans cette maison des années 1920 à Amsterdam, rénovée par le cabinet d’intérieur DAB Studio, la couleur et la chaleur ont été injectées dans le salon avec une chaise longue Gubi rouge foncé placée devant un mur d’accent en acajou marbré.

Située dans une pièce aux tons neutres, la chaise longue se trouve en face d’une table basse sculpturale et d’une chaise Wassily du designer Bauhaus Marcel Breuer.

Habitat 100, Suède, par Note Design Studio

Habitat 100 est un appartement des années 1920 à Stockholm qui a été rénové par le cabinet local Note Design Studio avec des meubles sur mesure et des moulures inspirées des avant-toits du bâtiment.

Une table basse sculpturale des années 1940 du designer suédois Erik Johansson, composée de sphères laquées noires coincées entre deux disques en placage d’acajou aux tons orange, fait office de pièce maîtresse du salon.

Helios 710, Royaume-Uni, par Bella Freud et Maria Speake

Helios 710 est un appartement londonien situé à l’intérieur de l’ancien centre de télévision de la BBC, conçu par l’architecte Piercy & Company avec des intérieurs réalisés par le duo créatif Bella Freud et Maria Speake.

L’éclectisme des années 1970 a influencé les designers, qui ont ajouté des canapés noirs brillants avec des coussins d’assise orange brûlé au salon recouvert de moquette verte.

Shadow House, Australie, par Grotto Studio

Un tableau aux tons rouges rouille est accroché sur un mur à double hauteur dans le salon neutre de Shadow House, un cottage du début des années 1900 à Perth qui a été rénové et agrandi par le cabinet australien Grotto Studio.

Le cabinet a créé un salon, une cuisine et une salle à manger ouverts dans l’extension, avec des panneaux de bois clair tapissant les murs et le toit angulaire.

Stock Orchard Street, Royaume-Uni, par Sarah Wigglesworth

Conçue par l’architecte Sarah Wigglesworth en 2001 et rénovée en 2020, Stock Orchard Street est une maison du nord de Londres avec une isolation en bottes de paille et des murs fabriqués à partir de sacs de sable, de béton recyclé et de traverses de chemin de fer.

Les encadrements de fenêtres ont été peints dans différentes couleurs dans toute la maison. Dans le salon, les encadrements de fenêtres rouges complètent les sièges et les coussins de couleur rouille.

La maison du boulanger, Suède, par Färg & Blanche

Pour son exposition à la Stockholm Design Week en 2019, le studio de design suédois Färg & Blanche a exposé des meubles et des luminaires dans une maison de 1889 ayant appartenu à la famille de son cofondateur, Julius Westerdahl.

Dans le salon de la maison historique, des tables d’appoint rouge vif ont été placées à côté d’un canapé en velours rouge-brun existant.

Courtyard House, États-Unis, par No Architecture

Un jardin vitré à facettes perce cette maison située dans la région viticole de la vallée de Willamette, dans l’Oregon, qui a été conçue par le cabinet new-yorkais No Architecture.

La cuisine ouverte, la salle à manger et le salon ont été disposés autour de la cour, avec un grand tapis orange offrant un contraste avec le fond verdoyant.

Appartement à West Village, USA, par Olivier Garcé

L’architecte d’intérieur Olivier Garcé a transformé sa maison new-yorkaise en une vitrine de meubles de collection, de céramiques expérimentales, d’éclairage décoratif et d’œuvres d’art originales de ses amis et collègues.

Devant la cheminée en briques se trouve une table basse avec un plateau en pierre de lave émaillée rose, une chaise rembourrée aux tons terre cuite et un lampadaire avec un abat-jour rouge pompier.

