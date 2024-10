Huit points forts du design de 360 ​​Design Budapest 2024

Des lampes fabriquées à partir de toile à voile recyclée et des chaises à imprimé vache créées à partir de textiles recyclés figuraient parmi les pièces présentées lors de la cinquième édition du festival de design 360 Design Budapest.





Organisé par l’Agence Hongroise de Mode et de Design, 360 Design Budapest présentait des meubles, des luminaires et des objets décoratifs de designers hongrois et d’autres designers d’Europe centrale qui visaient à mettre en valeur le patrimoine culturel de la région.

L’installation était située dans une ancienne salle d’attente de la gare Nyugati de Budapest, datant du XIXe siècle. Après avoir été initialement utilisé comme salle d’attente, l’espace a été reconverti en supermarché puis en discothèque techno dans les années 1990.

Les travaux ont été répartis sur différents niveaux d’échafaudages de construction, en réponse au caractère industriel du site.

Plus de 270 pièces ont été exposées par plus de 100 designers hongrois et régionaux originaires de pays tels que l’Autriche, la Pologne, l’Ukraine, la Slovaquie et la République tchèque, combinant un design de collection et un design de produits davantage produits en série.

Organisé par le designer Gaspar Bonta, le concept global était d’attirer l’attention sur les traditions et l’artisanat hongrois dans des pièces de design contemporaines de tous les jours. L’événement espérait accroître la reconnaissance des designers locaux dans le monde entier tout en se concentrant sur les matériaux et techniques durables.

« Le design est la refonte esthétique des éléments fonctionnels, il devrait donc être au niveau domestique – les designers devraient être des rockstars et des noms connus », a déclaré Bonta à Dezeen.

« Nous essayons d’encourager davantage de designers à revisiter et à réinventer les techniques, formes et matériaux traditionnels », a déclaré Bonta.

Poursuivez votre lecture pour découvrir huit moments forts de l’émission :

Tables d’appoint Babák par Econor Design

Atelier local Conception économique a utilisé du bois récupéré provenant de palettes de conteneurs d’expédition recyclées qui ont été bloquées et tournées à la main pour créer ses tables d’appoint Babák.

Finies à la main avec de l’huile de miel d’orange naturelle et de la peinture bleue, les tables étaient surmontées de dalles de pierre composite recyclées utilisant des restes d’une entreprise de transformation de pierre. Cette idée de réutilisation des déchets était au cœur du concept curatorial.

Bonta a décrit la collection comme une « renaissance géométrique de la tradition du travail du bois et de la sculpture en Hongrie et en Transylvanie ».

Chaise Orja de Sárkány Bence Furniture

Une autre pièce de collection en bois exposée était cette chaise fabriquée à partir de bois de cèdre local, créée par un designer hongrois. Meubles Sárkány Bence.

Fabriquée avec 12 000 rainures individuelles, la pièce était destinée à « attirer l’attention sur la relativité du temps » et à explorer l’équilibre entre fonctionnalité et esthétique.

Plus largement, le travail du designer se concentre sur la réduction des déchets en optimisant l’utilisation des matériaux dans le processus de conception et de fabrication.

Fauteuil Linea de Norna

Marque de mobilier hongrois contemporain Norna a présenté sa collection Linea, comprenant le Linea Easychair (photo) et le tabouret de bar Linea, dans le cadre d’une collaboration entre Norna et la marque de vêtements Vêtements Stotz.

Les restes de textile de l’une des collections précédentes de la marque ont été recyclés pour créer la surface à imprimé vache des chaises, tandis que des tuyaux en acier forment la structure des chaises tubulaires.

« Marcel Breuer était hongrois et nous avons une histoire de 100 ans dans la création de meubles fabriqués à partir de tuyaux en acier », a déclaré Bonta à Dezeen.

La collection vise à refléter la relation entre la ville et la campagne, avec l’Easychair comme représentation de l’environnement stéréotypé plus relaxant de la campagne et le tabouret de bar destiné à représenter l’espace urbain contrasté.

Lampes bouée par Dóra Tarcsi

Designer diplômé hongrois Dora Tarcsi a créé ces lampes en réutilisant le tissu à voile qu’elle a trouvé autour du lac Balaton, à l’ouest de la Hongrie, qui n’est plus adapté à la navigation mais pourrait être réutilisé d’autres manières.

Appelées lampes bouées, ces lumières sont facilement transportables, destinées aussi bien à un usage intérieur qu’extérieur et peuvent même être utilisées sur les voiliers. Les conceptions font partie de la philosophie de conception plus large de Tarcsi consistant à répondre aux besoins humains avec des produits adaptés aux usages quotidiens.

Vases en céramique construits par Brenna Ceramics

La créatrice hongroise Anna Csenge Berkes de Céramique Brenna a créé une collection de vases en céramique à feu élevé composés de plusieurs couches formant une forme ondulée inclinée.

Créé à la suite de tentatives infructueuses de lancer de roue, Berkes souhaitait revenir au processus traditionnel et ancien du bobinage, malgré la disponibilité de la technologie moderne d’impression 3D pour la céramique.

Chaise Loop par Henibara Design

La créatrice de produits locale Henrietta Barabás de Conception Hénibara a présenté la chaise Loop, un design semblable à un tabouret rouge construit autour du concept de cintrage de tubes.

Barabás a décidé de créer un objet dans lequel le tube joue un rôle esthétique central tout en obtenant un design épuré et simple.

Organisateur de salle Alfred par Szebedy Vajk

Le designer local Szebedy Vajk a présenté un prototype de solution de stockage en bois pour aider à organiser une pièce en désordre.

Intitulée Alfred, la pièce fait référence à un conte local mettant en scène un héros et son fidèle assistant. Le design fonctionnel était destiné à être utilisé pour trois catégories d’objets : les vêtements usés qui ne sont pas prêts à être lavés, les objets du quotidien qui sont transportés dans une poche ou un sac comme les téléphones, les clés et les portefeuilles, et les objets qui s’accumulent dans une pièce particulière. cela n’a pas sa place là-bas.

Lampe de Table Coffeenaire-01 par Laura Rajnai

Un autre designer diplômé hongrois, Laura Rajnaia créé cette lampe intitulée Coffeenaire-01, composée de verre, de béton et d’un biopolymère biodégradable contenant du marc de café.

Conçu en mettant l’accent sur l’utilisation de matériaux alternatifs au plastique ainsi que sur la réduction des déchets, Rajnai a entrepris d’explorer de nouvelles façons de traiter le marc de café pour le réutiliser.

« Le marc de café est un déchet de cuisine que beaucoup d’entre nous produisons chaque jour dans nos ménages, et il existe d’innombrables façons de les traiter, mais nous n’y prêtons souvent pas suffisamment attention », a déclaré Rajnai.

360 Design Budapest fait partie de la Budapest Design Week, en partenariat avec Elle Décoration Hongrie et s’est déroulée parallèlement à un programme de conférences, d’ateliers et d’expositions tels que Marché de l’art de Budapest.

D’autres salons de design récents ont eu lieu, notamment la Helsinki Design Week, basée sur le thème « Underneath », et la Sydney Design Week, qui explorait des visions d’avenirs alternatifs.

360 Design Budapest a eu lieu du 15 au 20 octobre 2024. Consultez le guide des événements Dezeen pour une liste à jour des événements d’architecture et de design ayant lieu dans le monde.