Huit personnes ont été blessées dans un attentat terroriste présumé en Suède.

La police a déclaré qu’un homme dans la vingtaine avait lancé l’attaque mercredi peu avant 15 heures à Vetlanda, une petite ville du sud du pays.

L’agresseur a reçu une balle dans la jambe par des agents et a été transporté à l’hôpital où il est soigné sous garde armée.

Certaines des huit victimes auraient été «gravement» blessées et nécessitaient une ambulance. Certains médias locaux ont rapporté que l’attaquant avait utilisé une hache.

Le mobile de l’agresseur reste incertain mais la police a déclaré qu’elle le traitait comme un « crime terroriste présumé ».

Des images d’un témoin montrent une ambulance et des policiers sur les lieux mercredi à Vetlanda

Au total, cinq scènes de crime ont été bouclées et établies autour de la ville d’environ 13 000 habitants.

La gare locale a été fermée à la demande de la police et un grand nombre d’agents ont été envoyés pour effectuer des patrouilles.

Le Premier ministre Stefan Löfven a condamné l’attaque en adressant ses condoléances aux victimes et à leurs familles.

«Ce soir, je pense aux blessés à Vetlanda et à leurs proches. Je condamne cette horrible violence. Nous sommes confrontés à ces actes odieux avec le pouvoir collectif de la société », a déclaré le Premier ministre dans une déclaration écrite.

Le ministre de l’Intérieur Mikael Damberg a qualifié l’attaque de «terrible».

Le ministre du gouvernement a déclaré: «Plusieurs personnes sont gravement blessées. Ce sont des événements terribles et mes pensées vont aux victimes et à leurs proches.

« À l’heure actuelle, on ne sait pas exactement ce qui s’est passé et quel était le motif. La police a arrêté un auteur présumé et a lancé un incident spécial pour gérer le développement de l’incident et créer la sécurité à Vetlanda.