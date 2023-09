Huit personnes électrocutées dans des quartiers informels inondés du Cap-Occidental

Commentez cette histoire Commentaire

Après un week-end de fortes pluies qui ont frappé le Cap-Occidental en Afrique du Sud, les maisons inondées des quartiers informels équipées de câbles électriques de fortune sont devenues le théâtre de nombreux décès. Au moins huit personnes, dont quatre enfants, sont mortes après avoir été électrocutées dans les townships pauvres de la région, où de nombreux habitants raccordent de manière précaire leur maison aux lignes électriques existantes pour obtenir de l’électricité.

Les quatre enfants sont morts dans le quartier informel de Klipfontein, ont rapporté les informations locales citant le Centre de gestion des risques de catastrophe du Cap. Les quatre autres décès sont survenus dans un village de Driftsands, une réserve naturelle où des milliers de personnes ont cherché refuge depuis 2020.

Accablée par une croissance démographique rapide et une expansion urbaine, l’Afrique du Sud compte environ 11 % de sa population vivant dans des logements informels, selon une enquête de 2021 de Statistics South Africa. Le pourcentage est plus élevé dans des villes comme Johannesburg (17,3 %) et Le Cap (16,6 %) – et a encore augmenté depuis le confinement strict du pays en cas de pandémie en 2020.

Les quartiers informels manquent largement de services d’assainissement réguliers, d’électricité et d’eau courante, ce qui accroît encore la vulnérabilité des résidents. Lors de fortes pluies, le quartier informel de Driftsands, près d’un barrage majeur, est inondé d’eau jusqu’aux genoux et à la poitrine, qui peut persister pendant des semaines. Les milliers de cabanes construites sur le site de Klipfontein sont souvent gorgées d’eau. Ils dépendent de raccordements illégaux et informels à l’électricité et à l’eau, ainsi que de toilettes portables fournies par la ville, selon l’organisation de presse d’intérêt public sud-africaine GroundUp.

« Nous avons vu l’impact des inondations et des fortes pluies provoquant un désastre au sein de nos communautés », a déclaré mardi Carl Pophaim, membre du comité du maire du Cap pour les établissements humains. Il a déclaré que pendant la pandémie de Covid-19 et les confinements associés, 186 nouveaux établissements informels ont été créés – dont environ 60 % présentent un « risque élevé » en raison de leur emplacement sous des lignes électriques ou dans des zones humides.

Pophaim a déclaré que la ville observait « une tendance inquiétante » à la croissance des quartiers informels – alors même que les fonds alloués au problème diminuaient. Il a déclaré que le gouvernement cherchait à lutter contre l’informalité « avec des ressources et des terres limitées », notamment en travaillant à moderniser les sites des colonies nouvellement établies.

Avec le ciel dégagé, le gouvernement du Cap a déclaré mardi qu’il était passé à des « opérations de nettoyage » dans toute la ville, en particulier dans les quartiers informels. Environ 12 000 personnes ont été touchées par la tempête, selon le communiqué.

Les fortes pluies de cette semaine – qui ont déclenché un avertissement de « niveau orange 9 » de la part du service météorologique sud-africain – sont un autre signe de l’intensification des phénomènes météorologiques extrêmes par le changement climatique, ont déclaré les autorités locales. Plus de 400 personnes sont mortes dans de graves inondations en Afrique du Sud en avril de l’année dernière.