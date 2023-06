Huit personnes arrêtées à Hong Kong à l’occasion de l’anniversaire du massacre de la place Tiananmen | Nouvelles du monde

Huit personnes ont été arrêtées à Hong Kong dans le cadre d’une répression des manifestations à l’occasion de l’anniversaire du massacre de la place Tiananmen.

Cela fait 34 ans que les troupes gouvernementales ont ouvert le feu sur des manifestants à Pékin – les estimations du nombre de morts vont de plusieurs centaines à des milliers.

Les arrestations ont eu lieu près Hong Kong‘s Victoria Park, la police a déclaré que certains des manifestants avaient affiché « des articles chargés de formulations séditieuses » – ainsi que « scandiant et commettant des actes illégaux ».

Parmi les personnes arrêtées se trouvait l’artiste Sanmu Chan, qui a scandé « N’oubliez pas le 4 juin. Hongkongais, n’ayez pas peur ! » alors qu’il était entraîné.

Chine a resserré son emprise sur Hong Kong ces dernières années à la suite des manifestations de masse en faveur de la démocratie en 2019, avec nouvelles lois sur les manifestations et politiciens pro-Pékin installés.

Hong Kong était censé conserver une grande partie de ses libertés en vertu du principe « un pays, deux systèmes » lorsque le Royaume-Uni l’a rendu à la Chine en 1997.

Avant l’anniversaire de cette année, le radiodiffuseur public a déclaré qu’environ 6 000 policiers étaient dans les rues.

La police s’est dite « très préoccupée » par les tentatives « d’inciter et de provoquer d’autres personnes à commettre des actes illégaux qui mettent en danger la sécurité nationale, l’ordre public et la sécurité publique ».

Image:

Un homme debout devant des chars est l’une des images durables de la répression de 1989



C’était une scène différente à Pékin sur le site de la place Tiananmen, où les touristes prenant des photos étaient surveillés par la police et les fonctionnaires.

La plupart des mentions du massacre sont taboues et le sujet est fortement censuré pour les internautes du pays.

Des commémorations sont attendues dimanche dans au moins 30 lieux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Interrogée sur les plans mondiaux pour marquer l’anniversaire, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que le gouvernement était déjà « venu à une conclusion claire sur les troubles politiques de la fin des années 1980 ».

Taïwan est le seul endroit dans le monde de langue chinoise où le massacre peut être discuté librement et les militants tiendront un mémorial sur la place de la Liberté.

Le vice-président William Lai, qui sera candidat à la présidence l’année prochaine, a écrit sur Facebook : « L’événement commémorant le 4 juin a continué à se tenir à Taipei, ce qui montre que la démocratie et l’autoritarisme sont les plus grandes différences entre Taiwan et la Chine ».