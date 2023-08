Huit nouvelles équipes en vedette dans la Coupe du monde féminine ; Une expérience chérie par les débutants

Le fait que le Portugal ait atteint la Coupe du monde a frappé l’entraîneur portugais Francisco Neto lors de l’hymne national.

Le Portugal a fait ses débuts lors de l’édition 2023 de la Coupe du monde féminine avec sept autres nations. Après la préparation, leur présence à la Coupe du monde a été vraiment ressentie par l’entraîneur lors de la cérémonie d’avant-match avant le match d’ouverture contre les Pays-Bas le 23 juillet, lorsque leur hymne national, ‘A Portuguesa’ a été joué.

« La première fois que nous avons entendu l’hymne », a déclaré Neto lorsqu’on l’a interrogé sur un moment qu’il chérissait lors du tournoi.

« C’était notre première Coupe du monde », a-t-il poursuivi. « C’était la première fois que nous étions là-bas et nous pouvions chanter notre chanson. Je suis donc très fier de ce moment. »

La phase de groupes a été la source d’une énorme fierté nationale pour le Portugal, les Philippines, le Vietnam, le Panama, l’Irlande, Haïti, la Zambie et le Maroc, tous nouveaux venus au plus haut niveau du football féminin international.

Les débutantes ont joué dur, ont joué avec fougue et la moitié d’entre elles ont remporté leur première victoire en Coupe du monde féminine. Les nations débutantes ont cumulé cinq victoires, deux nuls et 17 défaites.

Le Maroc a défié les attentes et a fait les huitièmes de finale avec une surprise palpitante de la Colombie lors de la dernière nuit de la phase de groupes, mais le reste des nouveaux venus a été éliminé.

« C’est (la) Coupe du monde. La pression est tellement élevée. Nous grandissons sous la pression, et c’est incroyable », a déclaré Neto. « Pour nos joueurs, c’est quelque chose que nous devons construire parce que les médias, les sponsors, les supporters – tout est différent pour nous. Nous n’avons jamais ce genre d’opportunité.

Le simple fait de participer au tournoi est un pas dans la bonne direction.

Les nouveaux venus ont pu affronter certaines des équipes les plus fortes du monde, dont beaucoup pour la première fois. Le Vietnam, par exemple, n’avait jamais affronté aucune des trois équipes – les États-Unis, les Pays-Bas et le Portugal – de son groupe jusqu’à la Coupe du monde féminine.

L’édition 2023 du tournoi a été la plus importante à ce jour, passant de 24 équipes à 32 alors que le football féminin continue de croître. Il n’était pas prévu que l’expansion comporte huit nouvelles équipes, c’est juste la façon dont la qualification s’est déroulée. Mais cela a donné à toutes les équipes débutantes une chance d’apprendre.

« Dans ce processus, nous avons appris à rivaliser », a déclaré la défenseuse panaméenne Wendy Natis. « Je ne pense pas que ce soit facile d’être ici. Nous avons traversé plusieurs matches amicaux et tournois de préparation où nous avons affronté des pays qui sont assez importants dans le football féminin.

La Zambie était de loin l’équipe la moins bien classée de la Coupe du monde, n ° 77 au classement mondial de la FIFA. Les Copper Queens n’ont pas non plus eu de chance avec leur tirage au sort de groupe, devant affronter deux pays classés parmi les 15 premiers, l’Espagne et le Japon.

Pourtant, les Zambiens ont réussi à remporter une victoire 3-1 lors de leur dernier match contre le Costa Rica, rejoignant le Maroc, les Philippines et le Portugal en tant que quatre nouveaux venus pour remporter un match. Le Portugal a dominé tous les pays débutants avec un classement de 21e au monde.

« C’est la première fois que nous venons ici et nous acquérons de l’expérience de jour en jour, nous nous améliorons de jour en jour », a déclaré l’attaquant zambien Racheal Kundananji. « Il n’y a pas lieu d’être triste. Nous avons juste besoin de revenir en arrière et de penser à nos erreurs.

« Parce que ce n’est pas notre dernier match ni notre dernière Coupe du monde. »

Les pays débutants se sont connectés sur seulement 12 buts, mais les tirs qui ont trouvé le fond du filet ont été des jalons.

Les Philippines ont été le premier nouveau venu à marquer, derrière une tête de Sarina Bolden lors du deuxième match du pays contre la co-hôte de la Nouvelle-Zélande. Il s’est avéré être le vainqueur du match 1-0.

Les supporters des Philippines à Wellington ont éclaté, tandis que les coéquipiers de Bolden ont tenté de la chasser alors qu’elle sprintait dans l’excitation.

« C’était comme une expérience hors du corps pour moi, pour être honnête avec vous », a déclaré la défenseure des Philippines Jessika Cowart. « C’était un moment incroyable. Je pense qu’il a fallu un peu de temps pour que la gravité de tout cela se fasse sentir, mais ce fut un moment incroyable pour l’équipe, pour le pays.

Il reste encore beaucoup de travail à faire pour que les pays débutants se familiarisent avec les concurrents de la Coupe du monde féminine et certains s’en sortent mieux que d’autres.

Le Vietnam a terminé son tournoi avec trois défaites et un différentiel de buts de moins 12, couronné par une énorme défaite 7-0 contre les Pays-Bas.

Mais tous les chemins ramenaient à la fierté de représenter leur pays pour la première fois à la Coupe du monde féminine. Pour le Vietnam en particulier, il s’agissait de la première Coupe du monde à laquelle les Vietnamiens, hommes ou femmes, avaient jamais participé.

« Je pense que l’effort a été formidable et j’aimerais remercier le Vietnam pour son soutien. Nous avons été entraînés et nous avons déjà des matchs avec des équipes fortes », a déclaré l’entraîneur Mai Duc Chung. « Dans les temps à venir, nous aurons beaucoup de choses à faire. Tout d’abord, vous verrez que les joueurs retourneront au Vietnam et seront de bons exemples pour que les jeunes s’entraînent et s’améliorent.

