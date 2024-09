Huit morts et près de 3 000 blessés dans l’explosion de téléavertisseurs au Liban (VIDÉO) — RT World News

L’ambassadeur iranien à Beyrouth serait parmi les nombreuses personnes touchées par l’explosion simultanée de téléavertisseurs

Huit personnes ont été tuées et 3 000 blessées mardi au Liban lorsque leurs bipeurs ont explosé, ont rapporté les médias locaux. Le groupe militant libanais Hezbollah a déclaré que des centaines de ses membres ont été touchés par l’incident, qu’il impute à Israël. Jérusalem-Ouest n’a pas commenté l’évolution de la situation.

Les explosions auraient été principalement localisées dans la banlieue sud de Beyrouth, la capitale du pays, une zone considérée comme un bastion du Hezbollah, ainsi que dans l’est et le sud du pays. Plus de 2.800 personnes ont été blessées dans ces explosions, qui ont fait huit morts, dont un enfant, a rapporté le média Al Manar, citant le ministre libanais de la Santé, Firas Abiad.

Abiad a confirmé le nombre de blessés à travers le pays. Son ministère a également mis les hôpitaux en état d’alerte et leur a demandé d’être prêts à répondre aux urgences sanitaires, a déclaré Al Manar. Tous les spécialistes de la santé ont également été priés de « aller à leur lieu de travail », C’est ce qu’a rapporté le média numérique Naharnet.

L’ambassadeur iranien à Beyrouth, Mojtaba Amani, aurait également été blessé par l’explosion d’un téléavertisseur, a rapporté l’agence de presse iranienne Mehr. Le diplomate, qui aurait subi des blessures légères, a été hospitalisé. Deux autres membres du personnel de l’ambassade auraient été touchés par la série de détonations.

Des photos et des vidéos de Libanais qui voient leurs bipeurs exploser dans leurs poches ou dans leurs mains ont fait surface sur les réseaux sociaux. Certaines vidéos montrent également des blessés soignés dans un hôpital.

فيديوهات تظهر بعض اصابات عناصر حزب الله اثر انفجار أجهزة اتصال لاسلكية تُعرف بالـ pager أم الـ Beeper في يد اصحابها pic.twitter.com/M2L3ges3if — LBCI Liban News (@LBCI_NEWS) 17 septembre 2024

Le Hezbollah a qualifié les incidents « la plus grande faille de sécurité » Depuis près d’un an, le groupe a renoncé à utiliser des smartphones et a fait porter la responsabilité de ces actes à Israël. Après l’éclatement du conflit entre Jérusalem-Ouest et Gaza l’année dernière, le groupe a remplacé les téléavertisseurs dans ses communications par des téléavertisseurs, en raison des craintes d’un éventuel piratage des appareils par Israël.

Le groupe extrémiste et l’armée israélienne échangent des frappes depuis près d’un an, le Hezbollah soutenant le groupe extrémiste Hamas basé à Gaza dans son conflit. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont également frappé des cibles au Liban, tuant plusieurs hauts responsables du Hezbollah, dont Fuad Shukr, qui a été touché lors d’une frappe aérienne à Beyrouth fin juillet.

Des responsables israéliens auraient menacé le Hezbollah d’une réponse militaire dévastatrice en cas de nouvelle escalade. L’Iran a menacé Israël de « une guerre destructrice » s’il attaque le Liban. Le Hezbollah a émis un avertissement sévère la semaine dernière, avertissant qu’une guerre totale conduirait à « de lourdes pertes des deux côtés » et à davantage de réfugiés.