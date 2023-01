Huit morts et cinq blessés après que des hommes armés ont ouvert le feu dans une discothèque, laissant la piste de danse “couverte de sang” au Mexique

HUIT personnes ont été tuées et cinq blessées après que deux hommes armés ont ouvert le feu sur une boîte de nuit au Mexique.

La fusillade de masse meurtrière s’est produite dans la ville de Jerez au club El Ventadito, faisant fuir les fêtards paniqués.

La fusillade dans la discothèque a fait huit morts

Les deux hommes lourdement armés sont arrivés au bar tôt samedi matin et ont commencé à tirer sans discrimination, selon un rapport du Secrétariat à la sécurité.

Six personnes sont mortes sur les lieux et deux autres ont succombé à leurs blessures plus tard.

Cinq personnes sont restées à l’hôpital avec des blessures par balle.

Les victimes étaient les employés, les musiciens et les clients du club, selon les médias locaux.

Des témoins ont déclaré avoir vu des gens essayer frénétiquement de fuir le bar, dans le centre de Jerez, à 36 miles au sud-ouest de la capitale de l’État, Zacatecas.

Jerez a été frappée ces dernières années par une vague de violence qui a forcé l’année dernière des centaines d’habitants des communautés rurales voisines à quitter leurs maisons.

L’État de Zacatecas est un point stratégique pour le commerce de la drogue à destination des États-Unis, qui a déclenché de violents conflits entre les cartels de Jalisco New Generation et de Sinaloa.

Plus tôt ce mois-ci, une fosse commune avec 47 sacs contenant des restes humains a été découverte sous la piste de danse d’une boîte de nuit à Tenango del Valle.

La sinistre découverte qui serait liée à l’impitoyable Jalisco New Generation Cartel, l’un des cartels les plus violents du pays, a été découverte après l’arrestation de neuf membres présumés du cartel.