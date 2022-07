Huit morts et 23 blessés dans l’attaque turque contre un complexe de la province irakienne de Dohuk

Les gens se pressent devant un hôpital de la ville de Zakho, où les victimes d’un bombardement turc sur une station touristique ont été admises. Au moins huit civils ont été tués et 20 autres blessés dans un bombardement d’artillerie turque qui a frappé une station touristique du village de Parakh dans la province kurde de Duhok. Photo : Ismael Adnan/dpa (Photo par Ismael Adnan/photo alliance via Getty Images)

Huit touristes sont morts et 23 autres personnes ont été blessées lors d’une attaque turque contre une station de montagne dans la province de Dohuk, dans le nord de l’Irak, ont annoncé mercredi les médias officiels irakiens.

Le « féroce bombardement d’artillerie » a touché une station balnéaire de Zakho, une ville à la frontière entre la région du Kurdistan irakien et la Turquie, a indiqué la télévision d’État.

Des enfants figuraient parmi les victimes, dont un enfant d’un an, a déclaré le ministre kurde de la Santé dans un communiqué, ajoutant que toutes les victimes étaient décédées avant d’atteindre l’hôpital.

Le ministère turc de la Défense a déclaré dans un communiqué que deux militants du PKK s’étaient rendus à un point de sécurité turc au poste frontière de Habur avec l’Irak, à environ 10 km de Zakho, mais n’a fait aucune mention de l’attaque. Le ministère n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter.

La Turquie mène régulièrement des frappes aériennes dans le nord de l’Irak et a envoyé des commandos pour soutenir ses offensives dans le cadre d’une longue campagne en Irak et en Syrie contre les militants du PKK kurde et de la milice kurde syrienne YPG. Ankara considère les deux comme des groupes terroristes.

Le PKK a pris les armes contre l’État turc en 1984.

Plus de 40 000 personnes ont été tuées dans le conflit, qui par le passé se concentrait principalement dans le sud-est de la Turquie où le PKK cherchait à créer une patrie ethnique.

Le haut envoyé des Nations Unies en Irak a condamné l’attaque de mercredi dans un communiqué publié sur Twitter et a appelé à une enquête pour déterminer les circonstances entourant l’attaque.