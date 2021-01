Plusieurs personnes ont été retrouvées mortes dans un chalet du sud-ouest de la Bosnie, a annoncé vendredi la police.

Les médias locaux ont rapporté que huit jeunes sont morts d ’empoisonnement au monoxyde de carbone lors de la célébration du Nouvel An.

La porte-parole de la police locale, Martina Medic, a déclaré à l’Associated Press que la police avait répondu à un appel vers 10 heures, heure locale, et s’était rendue dans une maison du village de Tribistovo où plusieurs personnes avaient été retrouvées mortes.

Le village est à 150 kilomètres au sud-ouest de la capitale Sarajevo.

La municipalité de Posusje, où se trouve le village, a pleuré dans un message Facebook «huit jeunes vies perdues» et a exhorté les propriétaires de cafés et de restaurants à fermer pour honorer les victimes.

Les médias bosniaques et croates ont déclaré que huit personnes, dont des adolescents et des étudiants, étaient mortes de la fuite de gaz toxique apparemment causée par un générateur électrique utilisé pour le chauffage alors qu’ils célébraient le réveillon du Nouvel An dans une maison de vacances.

Medic, la porte-parole de la police, n’a pas pu confirmer immédiatement le nombre de morts.

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore, incolore et insipide qui peut provoquer une maladie soudaine et la mort.