Huit milliards d’humains sont-ils trop nombreux pour la planète Terre ?

Huit milliards d’humains sont-ils de trop pour la planète Terre ? Alors que nous atteignons cette étape le 15 novembre, la plupart des experts disent que le plus gros problème est la surconsommation des ressources par les résidents les plus riches.

“Huit milliards de personnes, c’est une étape capitale pour l’humanité”, a déclaré la directrice du Fonds des Nations unies pour la population, Natalia Kanem, saluant une augmentation de l’espérance de vie et une diminution des décès maternels et infantiles.

“Pourtant, je me rends compte que ce moment pourrait ne pas être célébré par tous. Certains craignent que notre monde soit surpeuplé. Je suis ici pour dire clairement que le simple nombre de vies humaines n’est pas une cause de peur.

Alors, sommes-nous trop nombreux pour que la Terre puisse nous soutenir ?

De nombreux experts disent que ce n’est pas la bonne question. Au lieu de la peur de la surpopulation, nous devrions nous concentrer sur la surconsommation des ressources de la planète par les plus riches d’entre nous.

« Trop pour qui, trop pour quoi ? Si vous me demandez, suis-je trop? Je ne pense pas”, a déclaré à l’AFP Joel Cohen du Laboratoire des populations de l’Université Rockefeller.

Il a déclaré que la question du nombre de personnes que la Terre peut supporter a deux aspects : les limites naturelles et les choix humains.

Stupide et gourmand

Nos choix font que les humains consomment bien plus de ressources biologiques, telles que les forêts et les terres, que la planète ne peut en régénérer chaque année.

La surconsommation d’énergies fossiles, par exemple, entraîne davantage d’émissions de dioxyde de carbone, responsable du réchauffement climatique.

Il faudrait la biocapacité de 1,75 Terres pour répondre durablement aux besoins de la population actuelle, selon le Global Footprint Network et les ONG WWF.

Le dernier rapport de l’ONU sur le climat mentionne la croissance démographique comme l’un des principaux moteurs de l’augmentation des gaz à effet de serre. Cependant, elle joue un rôle moins important que la croissance économique.

“Nous sommes stupides. Nous avons manqué de prévoyance. Nous sommes gourmands. Nous n’utilisons pas les informations dont nous disposons. C’est là que résident les choix et les problèmes », a déclaré Cohen.

Cependant, il rejette l’idée que les humains sont une malédiction sur la planète, affirmant que les gens devraient avoir de meilleurs choix.

“Notre impact sur la planète est bien plus lié à notre comportement qu’à notre nombre”, a déclaré Jennifer Sciubba, chercheuse au Wilson Center, un groupe de réflexion.

“C’est paresseux et préjudiciable de revenir à la surpopulation”, a-t-elle ajouté, car cela permet aux habitants des pays riches, qui consomment le plus, de rejeter la responsabilité des malheurs de la planète sur les pays en développement où la croissance démographique est la plus élevée.

« Vraiment, c’est nous. C’est toi et moi, la climatisation que j’apprécie, la piscine que j’ai à l’extérieur et la viande que je mange la nuit qui causent tellement plus de dégâts.

Si tout le monde sur la planète vivait comme un citoyen indien, nous n’aurions besoin que de la capacité de 0,8 Terre par an, selon le Global Footprint Network et le WWF. Si nous consommons tous comme un résident des États-Unis, nous aurions besoin de cinq Terres par an.

Les Nations Unies estiment que notre planète abritera 9,7 milliards de personnes d’ici 2050.

Les droits des femmes

L’une des questions les plus délicates qui se posent lorsqu’on parle de population est celle du contrôle de la fécondité. Même ceux qui croient que nous devons réduire la population de la Terre sont catégoriques quant à la protection des droits des femmes.

Robin Maynard, directeur exécutif de l’ONG Population Matters, affirme qu’il doit y avoir une diminution de la population, mais “uniquement par des moyens positifs, volontaires et respectueux des droits” et non par des “exemples déplorables” de contrôle de la population.

L’ONG Project Drawdown classe l’éducation et la planification familiale parmi les 100 meilleures solutions pour enrayer le réchauffement climatique.

“Une population plus petite avec des niveaux de consommation durables réduirait la demande en énergie, transport, matériaux, nourriture et systèmes naturels.”

Vanessa Perez du World Resources Institute convient que “chaque personne qui naît sur la planète exerce un stress supplémentaire sur la planète”.

“C’est une question très épineuse”, a-t-elle déclaré, ajoutant que nous devrions rejeter “cette idée que l’élite s’empare de ce récit et dise que nous devons limiter la croissance démographique dans le Sud”.

Elle pense que le débat le plus intéressant ne porte pas sur le nombre de personnes mais sur “la distribution et l’équité”.

Cohen souligne que même si nous produisons actuellement suffisamment de nourriture pour 8 milliards de personnes, il y a encore 800 millions de personnes qui sont « chroniquement sous-alimentées ».

“Le concept de ‘trop’ évite le problème beaucoup plus difficile, qui est : utilisons-nous ce que nous savons pour rendre les êtres humains que nous avons aussi sains, productifs, heureux, paisibles et prospères que possible ?”

