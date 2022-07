Huit mesures qui reflètent un ralentissement de l’économie américaine

L’économie américaine montre des signes clairs de ralentissement, alimentant les inquiétudes quant à une éventuelle récession.

La Réserve fédérale augmente les taux d’intérêt dans le but de ralentir la croissance alors qu’elle cherche à freiner une inflation élevée et persistante ainsi que les prix à la consommation qui augmentent à leur rythme le plus rapide depuis plus de 40 ans.

Le marché du travail demeure sain, mais les dépenses de consommation, qui tirent l’essentiel de l’activité économique aux États-Unis, s’essoufflent.