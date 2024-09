Huit maisons australiennes aux formes sculpturales et aux façades anguleuses

Notre dernier tour d’horizon présente des maisons australiennes innovantes, notamment une maison avec un atrium avec étang à poissons et une résidence avec une extension en métal noir à facettes.

Situées principalement à Melbourne et à Sydney, ces huit maisons sont unies par leurs conceptions sculpturales.

Alors que certains présentent des plans d’étage aux formes inhabituelles, d’autres utilisent des façades détaillées, des porte-à-faux, des découpes de toit et des auvents géométriques en aluminium pour créer des détails accrocheurs.

Lisez la suite pour découvrir huit exemples de maisons australiennes sculpturales tirées des archives de Dezeen :

Maison de la péninsule, Flinders, par Wood Marsh

Conçue pour faire écho au littoral australien « balayé par le vent », cette maison au sud de Melbourne présente des murs courbes en bois carbonisé et en terre battue.

Le studio local Wood Marsh s’est également inspiré des chemins sinueux menant au site lors de la création de la forme de la maison, qui présente une forme incurvée avec de longs « bras » enveloppant une terrasse de piscine et une allée.

St Martins Lane, Melbourne, par Matt Gibson

Cette maison victorienne de la banlieue de South Yarra à Melbourne a reçu une mise à jour sculpturale avec une extension à facettes revêtue de métal noir.

L’architecte Matt Gibson a décoré la façade de l’extension, qui contient un espace de vie, deux chambres, un bureau et une terrasse en cascade, avec un motif découpé au laser qui fait référence à l’architecture originale de la maison.

Maison de Mossy Point, Nouvelle-Galles du Sud, par Edition Office

Un toit découpé anime cette maison revêtue de fibrociment, que le studio d’architecture Edition Office a élevée sur des murs en parpaings parallèles dans une zone boisée de Mossy Point.

L’ouverture dans la ligne de toit, conçue pour ressembler à la bouche d’un oiseau, crée un espace de restauration extérieur abrité. Un vide au centre du toit laisse entrer la lumière naturelle dans le bâtiment à pignon.

Ferme Merricks, Melbourne, par Michael Lumby Architecture et Nielsen Jenkins

Des blocs de béton ont été utilisés pour construire Merricks Farmhouse, une maison conçue comme un « refuge » dans un cadre côtier exposé sur la péninsule de Mornington.

Le studio sud-africain Michael Lumby Architecture et le cabinet de Brisbane Nielsen Jenkins ont donné à la maison des formes géométriques fortes en la divisant en une série de blocs qui entourent une cour.

Chalet Tallowood, Queensland, par Fouché Architects

Le studio australien Fouché Architects a créé la cabane angulaire Tallowwood Cabin en porte-à-faux sur son terrain sur une colline du Queensland.

Sa forme géométrique, lourde et revêtue de panneaux de ciment noir, repose sur un socle en béton. Une allée en pente mène à la maison, conçue pour « disparaître » dans la brousse environnante.

Proclamation House, Perth, par État de Kin

La façade innovante de cette maison de Perth a été créée en combinant un enduit de chanvre de couleur olive avec des auvents en aluminium qui ajoutent de la tactilité à l’extérieur.

Il entoure une forme sculpturale en béton avec un toit arrondi et en pente et est conçu pour exagérer les caractéristiques traditionnelles des cottages locaux, a déclaré le studio d’architecture State of Kind à Dezeen.

Helvetia, Melbourne, par Austin Maynard Architects

L’une des conceptions les plus inhabituelles de la liste, cette maison de Melbourne dispose d’un atrium avec étang à poissons dans son espace d’entrée et comprend également cinq zones de jardin distinctes.

A l’arrière du bâtiment se trouve un garage sur lequel le cabinet australien Austin Maynard Architects a aménagé une « ferme urbaine ». Celle-ci est entourée d’un grillage en forme de voûte en berceau pour empêcher les opossums d’y pénétrer.

Matopos, Sydney, par Atelier Andy Carson

Le studio local Atelier Andy Carson a marié une façade incurvée en bronze avec un podium en grès dans cette maison d’un galeriste dans la banlieue de Sydney à Freshwater.

Appelée Matopos, la maison présente une forme sculpturale ondulante et de grandes fenêtres conçues pour encadrer la vue sur la mer voisine.

