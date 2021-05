Huit jours, plus de 200 morts: explorez le conflit israélo-palestinien actuel.

Depuis le 10 mai, les combats ont fait plus de 200 morts en Israël et dans les territoires palestiniens. La grande majorité sont des Palestiniens tués par les frappes aériennes israéliennes dans la bande de Gaza, une enclave côtière densément peuplée d’environ deux millions de personnes, tandis que des troubles meurtriers ont également éclaté en Cisjordanie et en Israël. Explorer le bilan de huit jours de violence dans ce rapport multimédia.