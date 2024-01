Huit joueurs qui se sont démarqués lors des entraînements du East-West Shrine Bowl de lundi

5) Trajan Jeffcoat, Edge, Arkansas (6-4, 266)

Même si Jeffcoat mesure 6-4, il joue avec un faible niveau de jambières pour contrôler son bloqueur. Lundi, il a battu son homme lors de plaquages ​​en tête-à-tête en remportant l’épaule extérieure, puis lors de la répétition suivante, il a envoyé le plaquage à l’arrière. Lors du jeu d’équipe, il s’est montré coriace dans le jeu de course mais a également affiché le changement de direction pour stopper sa progression vers le passeur et traquer un jeu d’écran. Que ce soit à la limite ou en jouant à cinq techniques, Jeffcoat a montré la force, la longueur (bras de 33 1/2 pouces) et la rapidité nécessaires pour exceller dans plusieurs schémas défensifs.

6) Soundiata Anderson, Edge, État de Grambling (6-3 1/2, 249)

Le double choix de la première équipe All-SWAC a plus que résisté aux espoirs de ligne offensive des écoles FBS lors des entraînements de Shrine. Il est rapide et fluide dès le snap, mais est suffisamment fort pour tacler le quart-arrière. S’il ne parvient pas à atteindre le passeur, il met la main dans les couloirs de lancer. Anderson a provoqué une interception lundi matin en battant son homme et en heurtant le quart du Maryland Taulia Tagovailoa, provoquant une passe flottante vers le bas du terrain qui a été interceptée. Anderson est peut-être un passeur désigné pour commencer sa carrière, mais il a un jeu complet qui pourrait conduire à un rôle plus important dans le temps.

7) Cam Little, K, Arkansas (6-0 7/8, 173)

Lorsqu’un botteur d’élite entre sur le terrain lors d’un match des étoiles, le son de sa frappe lors d’un essai de placement est tout simplement différent. Le bruit sourd au contact est perceptible, tout comme le pied puissant, la vitesse douce de ses hanches lors du coup de pied et la trajectoire de la tentative. Les courts essais de Little lors des représentants des équipes spéciales ont dégagé le haut des poteaux de but. Et même s’il n’a pas réussi tous les coups de pied cette semaine, son tir de 56 verges (ce qui aurait été bon à partir de plus de 60 verges) pour terminer la séance de lundi a même amené des défenseurs comme Jarius Monroe du cornerback Tulane à franchir la ligne pour le féliciter.

8) Jabari petit, RB, Tennessee (5-8 3/8, 205)