Huit joueurs qui pourraient gagner un gros coup cet été

Les grands tournois internationaux voient généralement émerger des joueurs qui vont gagner un grand coup avec leurs performances. Mais baser votre activité de transfert estival sur quelques bons matchs peut être dangereux – comme le transfert de Manchester United pour la star tchèque Karel Poborsky après l’Euro 96 ou la signature par le Real Madrid du milieu de terrain colombien James Rodriguez pour 75 millions d’euros après les spectacles de la Coupe du monde 2014.

L’Euro 2020 a vu beaucoup de talents s’afficher, mais quels joueurs en forme pourraient être considérés comme une signature sûre pour les clubs cet été ?

Mikkel Damsgaard, ailier, (Sampdoria, Danemark)

Pour ceux qui n’ont pas regardé de très près la Serie A, Damsgaard est peut-être relativement inconnu. Mais le milieu de terrain techniquement doué a été repéré par de nombreux grands clubs européens après une excellente première saison en Italie. Bon avec le ballon, rapide et agile, à l’aise avec les deux pieds et capable de marquer à distance – comme le prouve ce coup franc spectaculaire pour le Danemark en demi-finale contre l’Angleterre – Damsgaard fait souvent bouger les choses dans le dernier tiers avec des dribbles incisifs ou une passe créative.

Bien que principalement aligné dans un rôle large à gauche de Claudio Ranieri à la Sampdoria, Damsgaard, 21 ans, est également à domicile en tant que « N° 8 » à l’esprit offensif au milieu de terrain central. Le président de la Sampdoria, Massimo Ferrero, a réitéré que Damsgaard ne quittera pas le club cet été, bien que cela puisse changer si les offres s’élèvent à environ 30 millions d’euros.

Alexander Isak, attaquant, (Real Sociedad, Suède)

Bien qu’il n’ait pas figuré sur la feuille de match du tournoi, l’avant-centre a montré un jeu complet et mature qui a été moins évident au niveau des clubs pour la Real Sociedad. Principalement un braconnier (il a marqué 33 buts en 89 matchs au cours des deux dernières saisons) qui aime jouer sur l’épaule des défenseurs de la Liga, pour la Suède il a remonté, a bien dribblé en contre-attaque et a affiché une tenue efficace. le jeu.

Après avoir percé à l’âge de 16 ans à l’AIK, où il a ensuite déménagé à Dortmund en 2017, Isak est depuis longtemps sur le radar des meilleurs clubs européens. Bien qu’il ait eu du mal à s’affirmer en Bundesliga, sa nouvelle capacité à s’imposer sur les grands matchs attirera sûrement à nouveau l’attention. Isak, 21 ans, a signé un nouveau contrat de cinq ans avec la Sociedad juste après la sortie de la Suède du tournoi, tout en augmentant sa clause libératoire de 70 millions d’euros à 90 millions d’euros.

Patrik Schick, attaquant, (Bayer Leverkusen, République tchèque)

Patrik Schick a marqué cinq buts à l’Euro 2020. Getty

Pendant des années, les scouts ont attendu que cet avant-centre immensément talentueux passe au niveau supérieur. Après la promesse précoce qu’il a montrée en perçant à l’adolescence à la Sampdoria en 2016, Schick a connu une période peu convaincante de huit buts en 58 matchs après un transfert de 14 millions d’euros à Rome. Il est revenu sur la bonne voie en Bundesliga avec un prêt au RB Leipzig qui lui a finalement valu un transfert de 26,5 millions d’euros au Bayer Leverkusen en septembre 2020.

À l’Euro 2020, Schick a montré pourquoi il était si bien noté pour ses compétences en finition. Contre l’Ecosse, il a ouvert son compte pour la République tchèque avec une tête brillante (tout en étant marqué par deux adversaires), avant de marquer un candidat pour le but du tournoi avec un effort de la ligne médiane. Il en a marqué un autre contre la Croatie et lors des huitièmes de finale, son but opportuniste a contribué à éliminer les Pays-Bas. Le Danemark s’est avéré trop bon en quarts de finale, mais il a quand même volé dans une consolation, grâce à son pied plus faible, pour égaliser Cristiano Ronaldo sur cinq buts au classement du Soulier d’Or (bien que l’aide de Ronaldo lui permettrait de le gagner).

Il est à peu près l’avant-centre complet et pourrait être en lice pour le titre de meilleur buteur de Bundesliga si sa forme continue la saison prochaine. Qui parierait contre Schick, 25 ans, pour éventuellement remplacer Robert Lewandowski au Bayern Munich ?

Joakim Maehle, Ailier, (Atalanta, Danemark)

L’une des révélations du tournoi, l’ailier danois a prouvé pourquoi l’Atalanta a payé 12 millions d’euros pour le recruter à Genk en janvier et pourquoi plusieurs autres grands clubs italiens, français et allemands regrettent clairement de ne pas avoir fait plus d’efforts pour le débarquer eux-mêmes.

Tor-Kristian Karlsen est un recruteur et cadre norvégien du football. Il est l’ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de scoutisme.

Maehle avait déjà dépassé la ligue belge après trois saisons et demie de performances sans cesse améliorées. Alors qu’il attirait auparavant le plus d’éloges pour son solide jeu complet, ce sont ses deux beaux buts, son port de balle progressif, ses compétences en tête-à-tête et sa capacité à délivrer un délicieux centre – le tout depuis une position inhabituelle d’aile gauche – qui a fait parler les gens pendant l’incroyable course du Danemark aux demi-finales. Il fait face à une concurrence féroce à Atalanta pour les deux emplacements d’aile arrière – avec Hans Hateboer et Robin Gosens impressionnants – mais malgré l’intérêt de plusieurs équipes de haut niveau, il faudra des frais d’environ 50 millions d’euros pour que les Italiens envisagent de le laisser va.

Dani Olmo (RB Leipzig, Espagne)

Dans une équipe espagnole qui s’appuie davantage sur l’éclat individuel en attaque que les précédentes unités collectives, Olmo, 23 ans, était la menace la plus persistante du pays cet été. Non seulement il a fourni deux excellents centres lors de leur victoire épique en prolongation contre la Croatie, mais il a joué un rôle clé en tant que « faux 9 » avant l’introduction d’Alvaro Morata lors de leur défaite aux tirs au but contre l’Italie en demi-finale. Avec son changement de rythme, sa course directe – sur et hors du ballon – et un empressement presque excessif à tirer depuis et autour de la surface de réparation, il était difficile d’arrêter Olmo par des moyens légitimes.

En tant que jeune diplômé de Barcelone, ses compétences avec le ballon ne font jamais de doute. Il a fait preuve d’un esprit admirable pour passer du côté croate du Dinamo Zagreb à l’âge de 16 ans pour lancer sa carrière. Maintenant, après un transfert de 30 millions d’euros à Leipzig en 2020, il commence à montrer à quel point il est un bon joueur. La régularité et la netteté de ses performances pour l’Espagne – jouant de chaque côté de l’attaque ou en tant qu’attaquant itinérant – fournissent une preuve supplémentaire qu’il est prêt à relever des défis encore plus grands et, avec une clause libératoire de 75 millions d’euros dans son contrat, il est susceptible d’être fortement repéré par l’élite des clubs européens.

Renato Sanches, Milieu central, (Lille, Portugal)

Renato Sanches a eu quelques années intéressantes. Getty

Sanches a passé ces dernières années dans la nature à essayer de redécouvrir la forme qui lui a valu un transfert de 80 millions d’euros au Bayern Munich depuis Benfica après ses excellentes performances pour le Portugal à l’Euro 2016, à l’âge de 18 ans. Le lauréat du prix Golden Boy il y a cinq ans, il a eu du mal à atteindre à nouveau ces sommets et a même été prêté à Swansea en 2017-18, mais a maintenant trouvé un nouveau souffle à Lille.

Jouant un rôle dans la surprenante victoire de Lille en Ligue 1 cette saison, Sanches est devenu un milieu de terrain central plus patient et mesuré. Désormais souvent déployé dans un rôle plus profond qu’à ses débuts, Sanches a impressionné à l’Euro 2020 par sa vision, son sang-froid sur le ballon et ses passes décisives – alors qu’il était encore capable de lancer quelques courses offensives de marque depuis le milieu de terrain. A seulement 23 ans, les meilleurs clubs seraient sûrs qu’avec sa classe, son expérience (oui, l’expérience) et son intelligence, Sanches appartient à la plus grande scène du football européen.

Xaver Schlager, Milieu défensif, (Wolfsburg, Autriche)

Schlager, 23 ans, était l’un des meilleurs joueurs d’une brillante équipe autrichienne qui n’a tout simplement pas réussi à battre l’Italie en huitièmes de finale. Plein de confiance après une saison impressionnante avec Wolfsburg, Schlager a taclé, récupéré le ballon et l’a distribué dans un manière simple et posée.

Alors que la plupart des discussions avant le tournoi avaient été dirigées vers le milieu de terrain créatif Marcel Sabitzer, la paire de milieux défensifs de Schlager et Konrad Laimer était impressionnante en soi. Les deux ont pressé, harcelé leurs adversaires et rendu les choses difficiles dans les zones centrales, même contre un merveilleux milieu de terrain italien. Ce sont leurs efforts au milieu de terrain qui ont permis aux attaquants autrichiens d’exercer leurs fonctions de pressing haut sur le terrain, et le profil de Schlager s’est considérablement amélioré alors que les clubs recherchent un présentateur solide pour se construire.

Roman Yaremchuk, attaquant, (Gand, Ukraine)

Après une saison de 23 buts en 43 matchs dans le football belge, l’avant-centre de 6 pieds 3 pouces était l’un des joueurs que la plupart des dépisteurs voulaient voir lors de l’Euro 2020. Il a impressionné avec quelques buts bien marqués et une performance respectable. tout au long de. Dans la même veine qu’au niveau du club, Yaremchuk, 25 ans, a fait preuve d’un mouvement intelligent hors du ballon et de sa force physique, ainsi que de sa capacité à terminer à partir de différentes positions.

Ajoutez à cela un superbe tir du pied droit, un bon jeu de hold-up et un rythme décent, et Yaremchuk pourrait devenir un candidat crédible pour un club dans une ligue européenne de premier plan cet été, avec West Ham lié à plusieurs reprises avec lui.