Huit Israéliens tués alors qu’ils sortaient d’une synagogue à Jérusalem-Est

Huit Israéliens ont été tués par balle alors qu’ils quittaient une synagogue à Jérusalem-Est, dans le dernier épisode de violence en spirale à travers Israël et les territoires palestiniens occupés au cours des deux derniers jours.

Un homme armé dans une voiture a attendu vendredi soir la fin des prières du Shabbat dans une synagogue de Neve Yaakov, un quartier de colons israéliens de Jérusalem-Est occupée, avant d’ouvrir le feu sur des personnes alors qu’elles quittaient le bâtiment, a indiqué une enquête préliminaire de la police israélienne. L’attaque a eu lieu le jour de la commémoration internationale de l’Holocauste.

Le service d’ambulance du Magen David Adom a déclaré que les médecins avaient déclaré cinq morts sur les lieux et que trois autres étaient décédées alors qu’ils étaient soignés à l’hôpital. Au moins neuf autres victimes seraient dans un état critique.

S’adressant aux journalistes au quartier général de la police nationale israélienne, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il avait procédé à une évaluation de la sécurité et qu’Israël prendrait des mesures immédiates avec “détermination et sang-froid”, sans donner plus de détails. Il a appelé le public à ne pas se faire justice lui-même.

Une réunion de son cabinet de sécurité était prévue samedi soir.

Le président Joe Biden s’est adressé à Netanyahu pour offrir le soutien américain au gouvernement et au peuple d’Israël, qualifiant la fusillade “d’attaque contre le monde civilisé”, ont déclaré des responsables américains. “Le président a souligné l’engagement à toute épreuve des États-Unis envers la sécurité d’Israël”, a déclaré la Maison Blanche à propos de l’appel.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui doit se rendre dans la région ce week-end, a déclaré : « Les États-Unis condamnent dans les termes les plus forts l’horrible attentat terroriste. Nous sommes en contact étroit avec nos partenaires israéliens et réaffirmons notre engagement indéfectible envers la sécurité d’Israël.

Le département d’État américain, ainsi que l’ONU et d’autres médiateurs internationaux, ont appelé les deux parties à désamorcer la situation.

Des images télévisées montraient des corps éparpillés dans la rue, tandis que des sirènes de police et d’ambulance retentissaient à travers Jérusalem jusque tard dans la nuit.

La Douzième chaîne israélienne a rapporté que le tireur avait d’abord attaqué une femme âgée et un homme à moto avant de s’approcher de la synagogue, bien que la police n’ait pas immédiatement confirmé ces détails.

L’agresseur a été abattu par des policiers alors qu’il tentait de fuir, a indiqué la police. La police et les médias hébreux et arabes ont déclaré qu’il était un Palestinien de Jérusalem-Est. Il a été identifié par Kan, le radiodiffuseur public israélien, comme un homme de 21 ans qui n’avait pas de dossier de sécurité.

La fusillade de vendredi soir a été la pire attaque terroriste contre des Israéliens depuis des années, et est survenue un jour après le raid de l’armée israélienne le plus meurtrier en Cisjordanie en deux décennies, au cours duquel neuf Palestiniens ont été tués.

Le raid de jeudi matin visait des militants du Jihad islamique dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord du territoire palestinien, déclenchant des tirs de roquettes entre la bande de Gaza et Israël aux premières heures de vendredi et faisant craindre une escalade plus large. dans le conflit qui dure depuis des décennies.

Les prières du vendredi à la sainte mosquée al-Aqsa de Jérusalem dans le complexe du mont du Temple – souvent un catalyseur de violence – se sont déroulées sans incident avant la fusillade du soir.

Le Premier ministre israélien nouvellement réélu, Benjamin Netanyahu, ainsi que le ministre de la Sécurité nationale, l’extrémiste de droite Itamar Ben-Gvir, sont arrivés sur les lieux vendredi soir, où ils ont été accueillis par un mélange d’acclamations et de huées.

Le commissaire de police israélien, Kobi Shabtai, a déclaré aux journalistes que l’on pensait que l’agresseur avait agi seul, mais que des agents fouillaient la zone pour exclure la possibilité de complices.

Il n’y a pas eu de revendication immédiate de responsabilité pour la fusillade, bien qu’un porte-parole du Hamas, le mouvement palestinien armé qui contrôle la bande de Gaza, ait déclaré que l’attaque était liée au raid de Jénine.

L’attaque de la synagogue était une « réponse naturelle aux actions criminelles de l’occupation », a déclaré Hazem Qassem. Le plus petit groupe militant basé à Gaza, le Jihad islamique, a également salué l’attaque sans en revendiquer la responsabilité.

L’année dernière a été la plus sanglante en Israël et dans les territoires palestiniens depuis 2004, avec environ 250 Palestiniens en Cisjordanie et 30 Israéliens tués. 49 autres Palestiniens sont morts dans la bande de Gaza lors d’une campagne de bombardement surprise de trois jours par Israël en août.

Jusqu’à présent ce mois-ci, 31 Palestiniens ont été tués.

Tard vendredi, des informations non confirmées ont révélé qu’un colon israélien en Cisjordanie avait blessé par balle quatre Palestiniens dans la ville de Beita, près de Naplouse. Une personne serait dans un état critique.

Un porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré : “Il est particulièrement odieux que l’attaque ait eu lieu dans un lieu de culte, et le jour même où nous avons commémoré la Journée internationale de commémoration de l’Holocauste”.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a qualifié l’attaque d'”horrible”, ajoutant : “Nous sommes aux côtés de nos amis israéliens”.